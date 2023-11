W najbliższych miesiącach czeka nas kolejna saga transferowa związana z przyszłością Kyliana Mbappe. 25-letnia gwiazdor Paris Saint-Germain i reprezentacji Francji zdecydował się pozostać w Paryżu na ten sezon, ale już w czerwcu wygasa mu kontrakt z klubem z Parc des Princes. To oznacza, że ponownie wiele mówi się o jego przenosinach do Realu Madryt.

Temat transferu Mbappe do Realu jest już ponownie podgrzewany przez madryckie media. "Marca" informowała, że Francuz żałuje decyzji z 2022 roku o przedłużeniu kontraktu z PSG i ponownie chciałby dołączyć do "Królewskich". "As" z kolei zapewnia, że Mbappe jest w stanie poświęcić nawet 100 milionów euro bonusu lojalnościowego, byle tylko przenieść się na Santiago Bernabeu.

Oświadczenie Realu Madryt ws. negocjacji z Mbappe. Króciutko. "Absolutnie nieprawdziwe"

W sobotę oficjalne stanowisko w tej sprawie przedstawił Real Madryt, który wydał stosowne oświadczenie, odcinając się od ponownego łączenia go z Mbappe.

"Wobec informacji publikowanych w ostatnim czasie przez różne media, w których spekuluje się na temat negocjacji naszego klubu z Kylianem Mbappe, Real Madryt pragnie oświadczyć, że te informacje są absolutnie nieprawdziwe i że nie odbyły się żadne negocjacje z zawodnikiem, który należy do PSG" - napisano w oświadczeniu.

To oświadczenie raczej nie zamyka drzwi do Realu przed Kylianem Mbappe, ale ponownie ukazuje postawę "Królewskich", którzy nie zamierzają rzucać wszystkiego, by tylko sprowadzić Francuza do Madrytu.

Sam Mbappe wciąż błyszczy w barwach Paris Saint-Germain. W 13 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach 25-latek strzelił aż 12 goli i zaliczył jedną asystę.