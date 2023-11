Cios dla Barcelony. Kluczowy piłkarz odpada na dłużej

Frenkie de Jong w pierwszej części sezonu wyrósł na absolutnie kluczową postać w FC Barcelonie. Do momentu kontuzji w lidze grał od deski do deski. Według prognoz pauzować miał do końca października. Wygląda jednak na to, że przerwa potrwa nieco dłużej. Piłkarz wciąż nie wrócił do treningów z całą drużyną. Udało się to za to jednemu z jego kolegów.

