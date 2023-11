Nagrali, co zrobił Lewandowski. To wideo mówi wszystko o Polaku

Robert Lewandowski wraca do zdrowia po kontuzji i znów będzie częścią pierwszego składu FC Barcelony. Polak jest nie tylko najlepszym strzelcem, ale również liderem zespołu i mentorem dla młodszych zawodników. Pokazał to przy okazji jednego z treningów, co na materiale wideo uchwyciły klubowe media. To nagranie mówi wszystko o relacji napastnika z jednym z kolegów z szatni.

3 Screenshot: https://twitter.com/FCBarcelona/status/1719927544021918014 Otwórz galerię Na Gazeta.pl