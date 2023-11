Wiadomo, co z Lewandowskim. Xavi już podjął decyzję na kolejny mecz

FC Barcelonę, po przegranym El Clasico z Realem Madryt 1:2, czeka mecz z kolejnym rywalem z czołówki ligi hiszpańskiej. W sobotę piłkarze Xaviego Hernandeza zmierzą się z Realem Sociedad. Madrycki "AS" określa to spotkanie mianem "finału". Dużą rolę ma odegrać Robert Lewandowski. Powrót polskiego napastnika do gry ma być fundamentalny dla FC Barcelony.

