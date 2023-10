Nowy rekord El Clasico. Przeszedł do historii

FC Barcelona prowadziła 1:0 z Realem Madryt od siódmej minuty w El Clasico po golu Ilkaya Gundogana. Ostatecznie zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza przegrał 1:2 po dublecie Jude'a Bellinghama. Po niemal miesiącu przerwy do gry wrócił Robert Lewandowski, który zmienił w 61. minucie Ferrana Torresa. Xavi posłał do boju w drugiej połowie także Lamine'a Yamala czy Raphinhę, ale to nie pomogło, by Barcelona zakończyła mecz z przynajmniej jednym punktem. Yamal wszedł na boisko w miejsce Joao Cancelo.

Barcelona pobiła nowy rekord. W tym jest lepsza od Realu

Kataloński dziennik "Sport" odnotował fakt, że Yamal pobił kolejny rekord. Tym razem został najmłodszym zawodnikiem w historii, który wziął udział w El Clasico. Reprezentant Hiszpanii w dniu meczu miał 16 lat i 107 dni. Tym samym pobił rekord ustanowiony w 1902 roku, także przez gracza Barcelony. Był nim skrzydłowy Alfonso Albeniza, który w dniu meczu z Realem Madryt miał 16 lat i 132 dni. Na trzecim miejscu w tym zestawieniu obecnie jest Vicente Martinez, który w 1941 roku w starciu z klubem ze stolicy Hiszpanii miał 16 lat i 280 dni.

To oczywiście nie jest jedyny rekord w wykonaniu Yamala w ostatnim czasie. Pierwszy mecz dla Barcelony zagrał przeciwko Realowi Betis (4:0), gdy wszedł z ławki rezerwowych i miał 15 lat, 9 miesięcy i 16 dni. W starciu z Cadiz (2:0), gdy wyszedł w podstawowym składzie, miał 16 lat i 38 dni. Yamal ma też za sobą debiut w reprezentacji Hiszpanii, gdzie też był najmłodszym zawodnikiem w historii - w pojedynku z Gruzją (7:1) miał 16 lat i 57 dni.

Podczas minionego El Clasico został też pobity inny ciekawy rekord. Włoski dziennikarz Fabrizio Romano odnotował, że Luka Modrić został najstarszym zawodnikiem w historii, który kiedykolwiek wystąpił w El Clasico. Chorwat w dniu meczu, kiedy zmieniał Toniego Kroosa w drugiej połowie, miał 38 lat i 47 dni. Dotychczasowy rekord należał do Hiszpana Paco Buyo, który w sezonie 95/96 w meczu z Barceloną miał 38 lat i 38 dni. Jednocześnie to było 500. spotkanie Modricia w barwach Realu Madryt.

Dzięki wygranej 2:1 nad Barceloną Real Madryt ma cztery punkty przewagi nad oficjalnym rywalem. Zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego ma teraz tyle samo punktów (28), co Girona, który ex-aequo jest liderem ligi hiszpańskiej.