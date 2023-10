Zawrzało na El Clasico. W roli głównej Vinicius i Xavi [WIDEO]

W sobotnie popołudnie doszło do pierwszego El Clasico w tym sezonie - FC Barcelona podejmowała Real Madryt. I choć gospodarze znakomicie rozpoczęli ten mecz, bo już w 6. minucie do bramki piłkę skierował Ilkay Guendogan, to w drugiej połowie stracili zaliczkę. Wszystko za sprawą dubletu Jude'a Bellinghama. Anglik w pojedynkę poprowadził drużynę do zwycięstwa. Kibice Realu liczyli również na pokaz piłkarskich umiejętności ze strony Viniciusa Juniora, ale się zawiedli. Mimo wszystko Brazylijczyk odcisnął piętno w tym spotkaniu, ale w negatywny sposób. Jego zachowanie nie spodobało się nawet Xaviemu i między mężczyznami doszło do... małego spięcia.

Vinicius chciał wymusić faul. Na jego zachowanie zareagował Xavi. Wymownie

Już w 1. minucie Vinicius dał o sobie znać. Piłkarz popędził lewą stroną boiska, ale skutecznie zatrzymał go Ronald Araujo. Interwencja Urugwajczyka ucieszyła kibiców Barcelony, co nie spodobało się Brazylijczykowi. Ten z impetem kopnął piłkę w trybuny i rozsierdził fanów. Ci w kolejnych minutach już tylko gwizdali na piłkarza Realu.

Na tym "popis" Viniciusa się nie zakończył. W 26. minucie znów starł się z Araujo, a następnie upadł. Chwilę później spojrzał w kierunku sędziego głównego, by wymusić odgwizdanie faulu, a nawet kartkę dla przeciwnika. Ostatecznie arbiter pozostał nieugięty, co wprawiło Brazylijczyka we wściekłość. Na jego postawę zareagował też Xavi, który z bliska widział starcie Viniciusa z Araujo. Podszedł do piłkarza rywali i powiedział mu, że zbyt dużo narzeka. "Tam nic nie było" - miał mówić hiszpański szkoleniowiec.

"Starł się z Xavim" - pisze portal Relevo. Kataloński "Sport" napisał za to wprost: "Zrobił bałagan przy linii bocznej".

Xavi zaskoczył Viniciusa. Interweniować musiał nawet Ancelotti

To jeszcze bardziej rozzłościło Brazylijczyka, który wszedł w dyskusję z Xavim. I wówczas doszło do dość osobliwej sytuacji. Trener Barcelony nagle złapał piłkarza za twarz i kilkukrotnie poklepał go po policzkach, co zdziwiło samego Viniciusa. Ten patrzył w stronę sędziego, sugerując, że Xavi zachowuje się nieodpowiednio.

Ostatecznie do akcji wkroczył drugi ze szkoleniowców, Carlo Ancelotti i poklepał swojego podopiecznego po ramieniu, by załagodzić sytuację. W ten sposób chciał też pokazać piłkarzowi, że narzekanie już nic nie da, a może mu tylko zaszkodzić.

Na tym Vinicius nie zakończył i dał o sobie znać także w końcówce spotkania. Wówczas trener Realu zdecydował się na zmianę i Brazylijczyka miał zastąpić Lucas Vazquez. Tyle tylko, że Vinicius przedłużał zejście, co denerwowało kibiców, którzy zaczęli na niego gwizdać. W końcu do akcji znów wkroczył Ancelotti. Złapał Brazylijczyka za rękę i siłą ściągnął z boiska.

I choć w końcu wybrzmiał ostatni gwizdek, który zakończył ten mecz, to nie zakończył on "popisów" piłkarza Realu. Ten opublikował jeszcze wymowny wpis w mediach społecznościowych. Dodał zdjęcie zawodników z Madrytu celebrujących zwycięską bramkę z dopiskiem "New Era". W ten sposób zadrwił z Katalończyków. Tak brzmi bowiem tytuł dokumentu o Barcelonie, dostępny na Prime Video.

Dzięki wygranej Real powrócił na fotel lidera La Liga - ma 28 punktów. Barcelona jest trzecia, ale traci już cztery punkty. Na drugim miejscu znajduje się z kolei Girona (28 punktów).