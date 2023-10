Poważne problemy Barcelony. Real odjechał. Oto tabela La Liga [TABELA]

Mecze FC Barcelony i Realu Madryt zawsze budzą wielkie emocje. Nie inaczej było w przypadku sobotniego spotkania w La Lidze, które było istotne również dla układu ligowej tabeli. Przed tą kolejką liderami byli madrytczycy, którzy mieli 25 punktów, Katalończycy z 24 punktami zajmowali trzecią pozycję. Pomiędzy nimi była rewelacyjna Girona (25 punktów).

Real Madryt lepszy od FC Barcelony w El Clasico. Tak wygląda tabela La Ligi

Już w szóstej minucie Barcelona objęła prowadzenie, gola strzelił Ilkay Gundogan, dla którego był to debiut w oficjalnym El Clasico (latem zagrał w sparingu). W drugiej połowie Real odpowiedział za sprawą Jude'a Bellinghama, dla którego także był to pierwszy oficjalny występ w starciu hiszpańskich gigantów. W doliczonym czasie Anglik trafił po raz kolejny i w ten sposób dał swojemu zespołowi zwycięstwo 2:1. Dla Xaviego i reszty była to pierwsza porażka w tym sezonie.

Taki wynik oznacza, że Real ma 28 punktów, a Barcelona 25 punkty i zajmują odpowiednio pierwsze oraz trzecie miejsce w tabeli La Ligi. Pomiędzy nimi nadal jest rewelacyjna Girona, która w piątek 27 października odniosła trzecie zwycięstwo z rzędu (1:0 z Celtą Vigo), a ostatnią porażkę poniosła 30 września w starciu z Realem (0:3). W dodatku potknięcie drużyny ze stolicy Katalonii może wykorzystać Atletico, które w niedzielę 29 października zagra z Deportivo Alaves.

Tabela La Ligi po El Clasico

Real Madryt - 11 meczów, 28 punktów, 23-8 różnica bramek Girona - 11, 28 pkt, 25-13 FC Barcelona - 11, 24 pkt, 23-12 Atletico Madryt - 9, 22 pkt, 23-8 Real Sociedad - 10, 18 pkt, 18-12 Athletic Bilbao - 10, 17 pkt, 16-10 Rayo Vallecano - 10, 16 pkt, 12-13 Valencia - 10, 14 pkt, 12-11 Real Betis - 10, 14 pkt, 12-14 Las Palmas -11, 14 pkt, 8-10 Osasuna - 10, 13 pkt, 11-14 Getafe - 10, 11 pkt, 13-16 Sevilla - 9, 9 pkt, 14-13 Villarrreal - 10, 9 pkt, 12-16 Deportivo Alaves - 10, 9 pkt, 8-14 Cadiz - 10, 9 pkt, 8-14 Mallorca - 10, 8 pkt, 12-16 Celta Vigo - 11, 6 pkt, 10-19 Granada - 10, 6 pkt, 15-25 Almeria - 11, 3 pkt, 14-31

W następnej kolejce FC Barcelona zagra Realem Sociedad, Girona z Osasuną (oba mecze 4 listopada), Real Madryt z Rayo Vallecano (5 listopada).