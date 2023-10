Szok w Barcelonie! Zadecydował gol w 92. minucie. Lewandowski bezbarwny

4 października 2023 - to ostatni mecz Roberta Lewandowskiego, licząc rozgrywki klubowe i reprezentacyjne. Polak wyszedł w pierwszym składzie na mecz z FC Porto (1:0) w Lidze Mistrzów, ale zszedł w 34. minucie po starciu z Davidem Carmo. Przez to Lewandowskiego zabrakło na zgrupowaniu reprezentacji Polski, a także w kilku meczach Barcelony. Ostatecznie Robert zdołał się wykurować na El Clasico i rozpoczął starcie z Realem Madryt z ławki rezerwowych.

Geniusz piłkarski Gundogana. Real Madryt był zneutralizowany

Początkowo ciężar gry znajdował się w środkowej linii. Barcelona objęła prowadzenie w siódmej minucie po akcji Ilkaya Gundogana. Niemiec szukał zagrania do Ferrana Torresa, natomiast piłka odbiła się od Aureliena Tchouameniego. Gundogan uprzedził w tej akcji Davida Alabę i pozostałą dwójkę piłkarzy Realu, i pokonał Kepę w polu karnym. Przez długi czas Real nie był w stanie sprawić żadnego zagrożenia pod bramką Ter Stegena.

Xavi ponownie zdecydował się na manewr z Ronaldem Araujo na prawej obronie, w celu unieszkodliwienia Viniciusa. Dodatkowo Urugwajczykowi często pomagał Gavi. Ze względu na to, że od pierwszej minuty Joao Cancelo wyszedł jako prawy napastnik, to Barcelona mogła przechodzić w fazie posiadania piłki z ustawienia 4-3-3 na 3-5-2 lub 3-4-3. W 16. minucie mogło być 2:0, gdy Fermin Lopez dotarł do piłki odebranej Toniemu Kroosowi przez Gaviego. Na szczęście dla Realu, Fermin trafił w słupek.

Arbiter Gil Manzano był bardzo oszczędny w pokazywaniu żółtych kartek. Po pierwszym kwadransie zobaczył ją Fermin, a w końcówce pierwszej połowy Ferran Torres za faul na Viniciusie. Real stopniowo się budził, ale nie oddał celnego strzału na bramkę Barcelony. Swoich sił próbowali Antonio Rudiger czy Dani Carvajal. Barcelona dalej szukała podwyższenia wyniku, natomiast strzał Fermina sprzed pola karnego poleciał wysoko nad poprzeczką.

Real zaczął się budzić. A potem Bellingham odpalił. Dublet Anglika

Druga połowa zaczęła się dużo spokojniej w porównaniu do pierwszej odsłony. Po stronie Barcelony głównie brylował Cancelo, który raz po raz starał się sprawiać zagrożenie pod bramką Realu. Znakomicie grał też Gavi, który pomagał Araujo po prawej stronie, a także przez jakiś czas indywidualnie krył Jude'a Bellinghama. Real zyskał więcej po wejściu Eduardo Camavingi na lewą stronę.

Od 61. minuty na boisku był już Robert Lewandowski, który zmienił Ferrana Torresa. Real stopniowo zyskiwał coraz większą kontrolę, a w 69. minucie był już remis. Gavi wybił dośrodkowanie Viniciusa z lewej strony, ale piłka spadła pod nogi Bellinghama. Nikt z Barcelony nie doskoczył do Anglika, więc ten uderzył z dystansu i pięknym strzałem pokonał Ter Stegena. Od straty gola Barcelona wyglądała momentami tak, jakby się chwiała na murawie.

W 79. minucie była kontrowersyjna sytuacja w polu karnym Barcelony, gdy Camavinga upadł po starciu z Araujo, natomiast ani sędzia główny, ani VAR, nie widzieli tam karnego dla Realu. Lewandowski starał się być pod grą, cofał się do rozegrania i było widać, że brakowało mu grania w ostatnich tygodniach. Końcówka ostatecznie należała do gości. Carvajal zagrał płasko do Luki Modricia, ale Chorwat nie zdołał przyjąć piłki. Z tego wyszło zagranie do Bellinghama, który uprzedził Inigo Martineza i pokonał Ter Stegena po raz drugi.

Dzięki wygranej w Clasico Real Madryt pozostaje liderem ligi hiszpańskiej z 28 punktami (ma tyle samo punktów, co Girona) i zyskał cztery punkty przewagi nad Barceloną.