Media: Sensacyjny scenariusz z Lewandowskim w roli głównej. Real może być w szoku

W ostatnich tygodniach Robert Lewandowski walczył nie tylko z kontuzją stawu skokowego, ale też z... czasem. Wszystko po to, aby zdążyć, wykurować się na prestiżowy mecz z Realem Madryt. Kluczowe okazały się ostatnie dni. Polak wznowił treningi, a w sobotni poranek oficjalnie potwierdzono, że znalazł się w kadrze meczowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Euro 2024 bez Polski? PZPN reaguje. "To jest najgorsze"

Media: Robert Lewandowski zagra z Realem Madryt od pierwszych minut?

Według "Mundo Deportivo" powrót Lewandowskiego do kadry meczowej po długim czasie wcale nie oznacza, że zacznie on mecz na ławce. Jak przewidują dziennikarze tej gazety, Polak ma zacząć mecz w wyjściowym składzie. Byłoby to niemałe zaskoczenie, biorąc pod uwagę, że od trzech tygodni nie wystąpił w żadnym spotkaniu.

Co więcej, zdaniem gazety na ławce rezerwowych zasiądzie Ferran Torres, który zastępował Lewandowskiego z niezłym skutkiem. Hiszpan był w bardzo dobrej formie, co potwierdził choćby w ostatnim meczu Ligi Mistrzów, zdobywając gola przeciwko Szachtarowi Donieck.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Ostateczna decyzja Xaviego dotycząca tego, czy Lewandowski zagra w wyjściowym składzie, zapadnie już niedługo. Oficjalne składy powinniśmy poznać na około godzinę przed rozpoczęciem meczu i wtedy stanie się jasne, czy przewidywania "Mundo Deportivo" się sprawdziły.

Początek sobotniego El Clasico o 16:15. Transmisję przeprowadzi stacja Eleven Sports. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.