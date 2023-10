El Clasico. Gdzie obejrzeć mecz Barcelona - Real Madryt dzisiaj? O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

W sobotę 28 października odbędzie się pierwsze w tym sezonie El Clasico. FC Barcelona stanie przed szansą odrobienia straty punktowej do Realu Madryt i Girony w tabeli La Liga. Starcie to będzie też szansą dla Roberta Lewandowskiego nas powrót do gry po kilku tygodniach przerwy. Gdzie obejrzeć mecz Barcelona - Real Madryt dzisiaj? O której godzinie? Transmisja TV na żywo, stream online.

3 Fot. Luis Vieira / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl