Ależ ten obrazek chwyta za serce. Rodzice piłkarza Barcelony nawet o tym nie marzyli [WIDEO]

W niedzielnym meczu 12. kolejki La Liga z Athletikiem Bilbao FC Barcelona musiała sobie radzić bez połowy podstawowej jedenastki. Trener Xavi Hernandez nie mógł skorzystać z takich kontuzjowanych piłkarzy, jak Robert Lewandowski, Raphinha, Pedri, Jules Kounde czy Frenkie de Jong. którzy ten mecz obserwowali tylko z trybun.

Osłabiona Barcelona z trudem pokonała Athletic. "Debiut marzeń" 17-latka

Wobec tak dużych osłabień mistrzom Hiszpanii grało się przeciwko zawsze groźnym Baskom bardzo trudno. W pierwszej połowie to nawet goście z Bilbao byli zespołem lepszym i choć po przerwie Barcelona na boisku dominowała, to długo nie była w stanie strzelić zwycięskiego gola.

Wygranej 1:0 pewnie by nie było, gdyby nie "debiut marzeń" 17-letniego wychowanka Barcelony Marca Guiu. Napastnik mierzący 187 centymetrów wzrostu pojawił się na boisku w 79. minucie gry, zmieniając Fermina Lopeza i już po trzydziestu sekundach swojego debiutu otrzymał znakomite podanie prostopadłe od Joao Felixa i wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem reprezentacji Hiszpanii Unaiem Simonem.

Tak zareagowała rodzina 17-letniego bohatera Barcelony. Bezcenne

Sam Marc Guiu, co zrozumiałe, po strzeleniu gola nie posiadał się z radości. Co więcej, twitterowe konto FC Barcelony opublikowało także wideo, na którym widać emocjonalną reakcję rodziny Marca Guiu na gola 17-latka.

Choć nie zostało to doprecyzowane, wideo przedstawia najprawdopodobniej rodziców oraz siostrę młodego napastnika, niezwykle uradowanych z tego, co właśnie wydarzyło się na murawie Stadionu Olimpijskiego w Barcelonie. Na twarzach siostry i mamy 17-latka pojawiły się nawet łzy szczęścia, bo pewnie nawet w najskrytszych marzeniach nie spodziewały się one takiego obrotu sytuacji w niedzielny wieczór.

FC Barcelona dzięki wygranej nad Athletikiem zmniejszyła straty do prowadzących w tabeli drużyn Realu Madryt i Girony do zaledwie jednego punktu. Już w najbliższą sobotę Barca podejmie Real w El Clasico, a trzy dni wcześniej zmierzy się także w Barcelonie z Szachtarem Donieck w ramach Ligi Mistrzów.