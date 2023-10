Kolejny piłkarz wyprzedził Lewandowskiego. Oto klasyfikacja strzelców LaLiga

Robert Lewandowski w dwóch ostatnich kolejkach stracił pozycję wicelidera klasyfikacji strzelców La Liga. Wszystko przez kontuzję, jakiej doznał na początku miesiąca w meczu Ligi Mistrzów z FC Porto. Napastnik narzeka na staw skokowy, dlatego stracił także ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski. Zdaniem hiszpańskich mediów do gry ma być gotowy na sobotnie El Clasico (28 października, godz. 16:15), ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Jedno jest pewne, w klasyfikacji strzelców i tak będzie musiał gonić rywali.

Lewandowski spadł w klasyfikacji strzelców LaLiga. A za sobą jeszcze ma sporą grupę pościgową...

Po ośmiu kolejkach Lewandowski był jej wiceliderem. Na koncie miał pięć bramek i trzy asysty. Wystarczyły jednak dwa opuszczone spotkania, by spadł na najniższy stopień podium, a strata do liderującego Jude'a Bellinghama mocno się powiększyła. Jeszcze przed przerwą na mecze reprezentacyjne pomocnik Realu Madryt zdobył dwie bramki przeciwko Osasunie Pampeluna i powiększył dorobek strzelecki do ośmiu trafień.

W minionej kolejce Anglik był już nieskuteczny, a jego drużyna tylko zremisowała z Sevillą 1:1 po golach Carvajala i samobójczej bramce Alaby. Strzelał za to zawodnik innej madryckiej ekipy - Atletico. Chodzi o Antoine'a Griezmanna. W sobotę przeciwko Celcie Vigo skompletował hat-tricka i dał zwycięstwo 3:0. Dwa tygodnie wcześniej trafił także w wygranym 2:1 starciu z Realem Sociedad. Tym samym Francuz ma już na koncie siedem goli, dzięki czemu o dwa trafienia wyprzedził Lewandowskiego.

Polak musi oglądać się za siebie. Za jego plecami również zaczyna się robić ciasno. Tyle samo bramek co on zdobyło już sześciu graczy. Zajmują jednak niższe pozycje ze względu na mniejszą liczbę asyst. W niedzielę do tego grona dołączył Ukrainiec Artiom Dovbyk, który strzelił dwa gole w meczu Girona - Almeria (5:2). Poza nim pięć bramek na koncie ma także: Takefusa Kubo, Joselu, Borja Mayoral, Bryan Zaragoza oraz Alvaro Morata. Lewandowski już może czuć oddech na plecach.

Klasyfikacja strzelców LaLiga: