Jest decyzja ws. występu Lewandowskiego. Szokujące wybory Xaviego

Robert Lewandowski od kilku tygodni zmaga się z kontuzją, przez co opuścił m.in. październikowe mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw Europy. Długo nie pojawiały się konkretne informacje o stanie zdrowia napastnika i kiedy będzie mógł on wrócić na boisko. Sytuacja wyklarowała się nieco w niedzielę, gdy Barcelona ogłosiła kadrę na mecz z Athletikiem Bilbao. Wiadomo, czy Lewandowski będzie do dyspozycji trenera Xaviego Hernandeza.

3 Fot. Luis Vieira / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl