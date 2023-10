Alarm ws. Lewandowskiego. "Nie mówi się o tym"

Robert Lewandowski opuści już drugi w tym sezonie mecz FC Barcelony w LaLiga. Z powodu kontuzji, której doznał w spotkaniu Ligi Mistrzów z FC Porto, nie zagrał już z Granadą (2:2) oraz nie pojechał na zgrupowanie reprezentacji Polski. Tym razem zabraknie go w starciu z Athletikiem Bilbao. Będzie to ostatni ligowy sprawdzian zespołu Xaviego przed pierwszym El Clasico w tym sezonie.

Kiedy wróci Robert Lewandowski? Ważą się losy El Clasico. "Nie zamierza niczego wymuszać"

W FC Barcelonie wierzą, że na mecz z Realem Madryt (28 października) Lewandowski będzie już gotowy. Na pewno opuści środową konfrontację z Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów. Jak podkreśla dziennikarz katalońskiego "Sportu" Sergi de Juan w rozmowie dla portalu WP SportoweFakty, tak szybki powrót wcale nie jest przesądzony. - Sam Lewandowski podkreślał, że jego rekonwalescencja przebiega dobrze, ale zastrzegał, iż nie zamierza niczego wymuszać, jeśli nie będzie w stu procentach gotów. Nie będzie wtedy forsował powrotu - przypomniał.

Przed kontuzją Lewandowski nie miał ani chwili wytchnienia. Zagrał we wszystkich oficjalnych meczach FC Barcelony. To właśnie w tym dziennikarz upatruje głównego problemu. - To prawda, że w katalońskim klubie są świadomi, że Lewandowski potrzebuje zmiennika, kogoś, kto dałby mu czasem szansę odpoczynku. Niezależnie bowiem od tego, że Polak bardzo o siebie dba, jest jednak w takim wieku, w jakim jest. Dlatego będą chcieli w styczniu ściągnąć Vitora Roque - zaznaczył de Juan.

Hiszpański dziennikarz o Lewandowskim. "Nie mówi się więcej o jego metryce"

Jak podkreślił, w meczu z Athletikiem miejsce w ataku powinien zająć Ferrand Torres, który nie jest tak bramkostrzelny. Stwierdził również, że w przypadku Polaka to nie wiek odgrywa najistotniejszą rolę. - Nie powiedziałbym, że teraz się więcej mówi o metryce w przypadku Lewandowskiego. Raczej o tym, że potrzebuje odpoczynku w niektórych meczach. To jednak nie tylko z racji wieku, ale też nagromadzenia minut spędzonych na boisku. Wszyscy czasem potrzebują oddechu, przy tak napiętym terminarzu - podsumował i przypomniał, że urazów doznali też Pedri, Frenkie de Jong czy Ronald Araujo, choć są o wiele młodsi.

Mecz FC Barcelony z Athletikiem Bilbao w ramach 10. kolejki LaLiga odbędzie się w niedzielę 22 października. Początek o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.