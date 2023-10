Burza po meczu Realu Madryt. "Potępiamy"

Nie brakowało emocji w hicie ligi hiszpańskiej. Sevilla prowadziła 1:0 z Realem Madryt od 74. minuty po golu Youssefa En-Nesyriego, ale straciła gola cztery minuty później za sprawą Daniego Carvajala. Pod koniec spotkania doszło do przepychanki, w której jednym z głównych bohaterów był Vinicius Junior, a Carlo Ancelotti był sfrustrowany decyzjami sędziego, którym w tym meczu był Ricardo de Burgos Bengoetxea - choć na pomeczowej konferencji prasowej trener Realu ironizował i mówił o "świetnym występie arbitra".

Sevilla wyrzuciła kibica udającego małpę. "Potępiamy wszystkie rasistowskie i ksenofobiczne zachowania"

W trakcie wspomnianej przepychanki fotoreporterzy uchwycili jednego z niesfornych kibiców Sevilli, który wydawał odgłosy małpy, kierowane w stronę Viniciusa. Klub z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan zareagował błyskawicznie i wyrzucił mężczyznę ze stadionu. Potem na stronie Sevilli pojawił się komunikat, w którym klub zdecydowanie potępia zachowania rasistowskie i ksenofobiczne. "Po wykryciu w/w zachowań, osoba została zidentyfikowana, wyrzucona ze stadionu i przekazana organom. Osoba ta będzie też podlegać rygorystycznym wewnętrznym protokołom dyscyplinarnym i zostanie pozbawiona członkostwa" - czytamy.

"Sevilla potępia wszystkie rasistowskie i ksenofobiczne zachowania i będzie ściśle współpracować z władzami, żeby zapewnić podjęcie odpowiednich działań. Takie zachowanie nie powinno mieć miejsca w Sevilli" - dodaje klub z Andaluzji w komunikacie. Po meczu pojawiło się też oświadczenie od Viniciusa w mediach społecznościowych, w którym Brazylijczyk m.in. gratuluje Sevilli szybkiej reakcji na zachowanie rasistowskie ze strony kibica.

"Twarz dzisiejszego rasisty jest widoczna na wszystkich portalach, podobnie jak przy kilku innych okazjach. Mam nadzieję, że hiszpańskie władze zrobią, co do nich należy i zmienią prawo raz na zawsze. Ci ludzie również muszą zostać ukarani. Byłby to świetny pierwszy krok w przygotowaniach do mistrzostw świata w 2030 roku. Jestem gotów pomóc" - pisze Vinicius, dodając, że widział też nagranie, w którym widział, iż zachowania rasistowskiego dopuściło się dziecko. "Bardzo mi przykro, że nie ma nikogo, kto mógłby je edukować" - stwierdził.

Po remisie z Sevillą Real Madryt pozostaje liderem ligi hiszpańskiej z 25 punktami i ma trzy punkty przewagi nad Atletico Madryt oraz Gironą. Girona może zrównać się punktami z Realem, jeśli wygra w niedzielę 22 października z Almerią.