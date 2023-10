Nagły zwrot ws. Lewandowskiego. Hiszpanie ujawniają

Robert Lewandowski na początku października w spotkaniu z FC Porto w Lidze Mistrzów (1:0) odniósł niepokojącą kontuzję. Z boiska zszedł w 33. minucie po tym, jak przez dłuższy czas utykał po niebezpiecznym wejściu Davida Carmo. Choć początkowo wydawało się, że to tylko mocne stłuczenie, to jednak po dokładniejszych badaniach wyszło, że to coś poważniejszego. Z powodu kontuzji stawu skokowego stracił październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski, ale z Hiszpanii w końcu napływają dobre informacje.

Lewandowski szybko wraca do zdrowia. "Już prawie nie odczuwa dyskomfortu"

Według wstępnych diagnoz polski napastnik miał pauzować około czterech tygodni, a co za tym idzie, do gry wróciłby dopiero na początku listopada. Wydawało się więc, że do dyspozycji Xaviego będzie dopiero na mecz z Realem Sociedad. Okazuje się, że może to nastąpić nieco szybciej. Tak przynajmniej twierdzi hiszpański "AS".

Dziennik dowiedział się, że rehabilitacja przebiega nadzwyczajnie szybko, a Lewandowski ma się coraz lepiej. - Odczucia, jakie towarzyszyły mu w ostatnich dniach rekonwalescencji, są nie do pobicia: już prawie nie odczuwa dyskomfortu w lewej kostce i w ciągu najbliższych kilku dni ma rozpocząć treningi na boisku - zapowiedział.

Lewandowski coraz bliżej El Clasico. W Barcelonie tonują nastroje. "W żadnym wypadku..."

To dobra wiadomość przede wszystkim dla FC Barcelony. Rośnie w ten sposób szansa, że Lewandowski wykuruje się tydzień wcześniej, niż myślano i dzięki temu zagra przeciwko Realowi Madryt. Pierwsze w tym sezonie ligowe El Clasico zaplanowane jest na 28 października (godz. 16:15) na Estadi Olimpic Lluis Companys w Barcelonie. - W szatni przyznają, że panuje "umiarkowany optymizm" co do możliwości, że Lewandowski wróci do zdrowia na czas. Dodają, że jego powrót w żadnym wypadku nie będzie wymuszany - zaznaczyła dalej gazeta.

Wciąż trzeba zatem czekać na rozwój wydarzeń, ale nadzieja pozostaje. Pewne jest jednak to, że Polaka zabraknie w najbliższym ligowym spotkaniu FC Barcelony z Athletikiem Bilbao (22 października, godz. 21:00) oraz w środowym meczu Ligi Mistrzów z Szachtarem Donieck (25 października, godz. 18:45).