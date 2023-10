Złe wieści dla Barcelony. I to przed meczem z Realem

Wielkimi krokami zbliża się pierwsze w sezonie 2023/2024 El Clasico. Już 28 października FC Barcelona podejmie jako gospodarz Real Madryt na Estadi Olímpic Lluís Companys, gdzie rozgrywa swoje domowe mecze z uwagi na modernizację Camp Nou. Katalończycy przed spotkaniem z odwiecznym rywalem mają ogromne powody do zmartwienia. Drużyna zmaga się z plagą kontuzji. W środę poinformowano, że w najważniejszym meczu nadchodzących tygodni Xavi Hernandez nie będzie mógł skorzystać z kolejnego ważnego zawodnika.

FC Barcelona traci kolejnego ważnego zawodnika. Sergi Roberto nie zagra w El Clasico

FC Barcelona w środę poinformowała, że kontuzji nabawił się Sergi Roberto, a więc kapitan zespołu. Hiszpan nabawił się urazu mięśnia płaszczkowatego prawej nogi podczas środowego wspólnego treningu pierwszej drużyny i zawodników rezerw. Nie poinformowano, jak długo będzie musiał pauzować.

Takie informacje szybko pojawiły się jednak w prasie. Toni Juanmarti z katalońskiego dziennika "Sport" przekazał, że Roberto będzie pauzował przynajmniej przez kilka tygodni. Zabraknie go w najbliższych meczach FC Barcelony z Athletikiem Bilbao, Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów i właśnie z w wielkim El Clasico z Realem Madryt. Ponadto nie wiadomo, czy zdąży wyleczyć się na mecz z Realem Sociedad zaplanowanym na 4 listopada.

Plaga kontuzji w Barcelonie. Wśród pauzujących Lewandowski

Kontuzja Roberto to kolejna fatalna wiadomość dla Barcelony. Drużynę od pewnego czasu prześladuje pech. Aktualnie z powodu urazów nie może grać kilku bardzo ważnych zawodników. Są to Jules Kounde, Raphinha, Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha i Robert Lewandowski. Pedri i Raphinha prawdopodobnie będą do dyspozycji Xaviego już w najbliższych dniach. Pozostali prawdopodobnie nie zagrają z Realem Madryt.

Wciąż nie wiadomo, co z Robertem Lewandowskim, który leczy uraz stawu skokowego. Jeszcze kilka dni temu prognozowano, że Polaka także zabraknie w wielkim klasyku. Ostatnie doniesienia są jednak bardziej optymistyczne. Pojawiła się nadzieja, że zagra z Realem.

Sergi Roberto zagrał w tym sezonie dl FC Barcelony w sześciu meczach - czterech w La Liga i dwóch w Lidze Mistrzów. Zdobył jedną bramkę. Dla 31-latka, który rozegrał w bordowo-granatowej koszulce ponad 350 spotkań, ma to być ostatni sezon w stolicy Katalonii. Po 9. kolejkach ligowych Barcelona jest na trzecim miejscu w tabeli z 21 punktami. Real jest liderem i zgromadził 24 punkty.