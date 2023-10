Czarne chmury nad FC Barceloną. Sąd podjął decyzję ws. Laporty. Chodzi o słynną aferę

FC Barcelona od lutego tego roku musi mierzyć się z gigantyczną aferą. Klub podejrzewany jest o przekupywanie hiszpańskich sędziów piłkarskich. Wszystko po tym, gdy wyszło na jaw, że w latach 2001-2018 zapłacił wiceprezesowi Komitetu Technicznego Arbitrów Jose Marii Enriquezowi Negreirze ponad 7,5 mln euro. Formalnie w zamian za to Negrieira miał sporządzać raporty dotyczące pracy poszczególnych arbitrów. W praktyce w ten sposób mógł kupować ich przychylność.

REKLAMA

Zobacz wideo Niezatapialny reprezentant Polski. "Absolutnie. Jestem pełen uznania"

Czarne chmury nad Laportą. Nie było przedawnienia w sprawie Negreiry. Jest akt oskarżenia

Do tej pory oskarżeni w tej sprawie byli dwaj byli prezesi FC Barcelony Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell. Obecny - Joan Laporta - pozostawał wolny od jakichkolwiek zarzutów. Do czasu... Jak podaje "El Mundo", w środę barceloński sąd śledczy oficjalnie oskarżył Laportę o łapownictwo. Chodzi o lata 2003-2010, kiedy to funkcję prezydenta klubu pełnił po raz pierwszy.

Laporta przez długi czas pozostawał bezpieczny, ponieważ zdaniem śledczych ewentualne przestępstwo, którego mógł się dopuścić, uległo przedawnieniu. Innego zdania jest jednak prowadzący sprawę sędzia śledczy Joaquin Aguirre. Według niego termin przedawnienia należy liczyć od "dnia, w którym doszło do ostatniego naruszenia" lub "daty ostatniego czynu karalnego", czyli roku 2018. Poza tym uznał, że stanowisko w Komitecie Technicznym Arbitrów jest równoznaczne z rolą funkcjonariusza publicznego. W takich wypadku wedle hiszpańskiego prawa przedawnienie występuje, nie po dziesięciu, a po 15 latach.

To może zatopić Laportę. "Istnieje wiele przesłanek"

W związku z tym działalność w latach pierwszej kadencji Laporty również ma zostać rozliczona. - Istnieje wiele przesłanek wskazujących na to, że Laporta dopuścił się tych samych czynów, co kolejni prezydenci - wskazuje Aguirre, a to oznacza, że w przypadku wyroków skazujących, może go dosięgnąć taka sama kara jak Bartomeu czy Rosella.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Sędzia zauważył także, że z raportów hiszpańskiego urzędu skarbowego wynika, że Negreira otrzymywał pieniądze nieprzerwanie przez 18 lat, a wypłaty z roku na rok rosły. - Logicznie wnioskując, płatności dokonane przez FC Barcelonę musiały działać w interesie klubu, na co wskazuje czas trwania i roczny wzrost. Z tego wynika również, że płatności wywołały skutki arbitrażowe pożądane przez FC Barcelonę w taki sposób, że sposób, że musiało mieć miejsce nierówne traktowanie względem innych zespołów, co nie oznacza, że każdy z sędziów był skorumpowany, ale że pewna grupa sędziów - wyjaśnił Aguirre, cytowany przez "El Mundo".