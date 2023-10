Media: Barcelona w strachu. Sensacyjny kandydat na prezesa federacji

Pod koniec ubiegłego sezonu Mateu Lahoz został poinformowany przez Hiszpański Komitet Techniczny Sędziów (CTA), że nie będzie mógł prowadzić już spotkań w następnej edycji rozgrywek. Otrzymał propozycję przemianowania się na sędziego VAR, ale postanowił ją odrzucić, a po czerwcowym spotkaniu RCD Mallorca - Rayo Vallecano zakończyć karierę. I choć nie brakuje spekulacji, że 46-latek może jednak powrócić z emerytury, to pojawiła się przed nim jeszcze lepsza perspektywa.

Sensacyjne informacje. Mateu Lahoz może zostać prezesem hiszpańskiej federacji

10 września dotychczasowy prezes Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Piłki Nożnej (RFEF) Luis Rubiales podał się do dymisji, w związku z jego skandalicznym zachowaniem podczas ceremonii wręczenia medali po MŚ kobiet. - Nie chcę, by ta kampania mogła jakkolwiek zaszkodzić hiszpańskiej piłce - napisał w otwartym liście.

I choć tymczasowo stanowisko przejął Pedro Rocha Junco, to we wtorek dziennik "Marca" sensacyjnie przekazał, że faworytem do objęcia posady jest Mateu Lahoz. "Jest to osoba z wielką siłą i realnymi możliwościami, aby przejąć tę funkcję. Ma wsparcie najważniejszych klubów w Hiszpanii, kolektywu sędziowskiego, samej FIFA (ma doskonałe relacje z Pierluigim Colliną, światowym szefem), LaLiga, Najwyższej Rady ds. Sportu (CSD) i niektórych prezesów związku. Takie poparcie czyni go wielkim faworytem na następcę Rubialesa, z którym miał w przeszłości poważny konflikt" - napisano.

Na ten moment Lahoz nie wydał żadnego oświadczenie w tej sprawie, zwłaszcza dlatego, że proces wyborczy oficjalnie jeszcze się nie rozpoczął. Większość klubów miałaby być rzekomo zadowolona z tego wyboru, pomijając oczywiście skonfliktowaną z byłym arbitrem FC Barcelonę. "Pozostawił po sobie niezapomniane występy, w najbardziej cynicznym tego słowa znaczeniu. Praktycznie zawsze stawiał Barcelonę w niekorzystnej sytuacji" - poinformował "Sport".

"Marca" zdradziła, że prawdopodobnie wybory odbędą się 11 marca. "Czas płynie, a za kulisami trwają ruchy mające na celu przygotowanie się do wyborów. Prawda jest taka, że w nadchodzących miesiącach hiszpańska władza piłkarska przejdzie gruntowną reorganizację" - podsumowano.