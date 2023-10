Media: Barcelona znalazła następcę Lewandowskiego. Hit roku

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Chociaż to jeszcze blisko trzy lata, to w katalońskiej prasie pojawiły się doniesienia o potencjalnym przedłużeniu umowy z 35-latkiem. Pensja napastnika rośnie z kolejnym sezonem i dlatego według "Sportu" Barcelona rozważa zaoferowanie Lewandowskiemu przedłużenia kontraktu, również w tym celu, aby rozłożyć jego wynagrodzenie na dłuższy okres. Rozmowy w tej sprawie miałyby odbyć się latem przyszłego roku.

W Barcelonie bardzo cenią profesjonalizm i poziom gry Lewandowskiego, ale i tak już szukają kolejnych napastników, którzy mieliby być jego następcami. Zimą do klubu ma dołączyć Brazylijczyk Vitor Roque, a na liście życzeń znalazł się kolejny napastnik z Ameryki Południowej.

Julian Alvarez mógłby zostać następcą Roberta Lewandowskiego

"Sport" we wtorkowy wieczór poinformował, że dyrektor sportowy FC Barcelony - Deco - wysoko ceni umiejętności argentyńskiego napastnika Manchesteru City Juliana Alvareza. Wpisuje się on w profil zawodnika "z golem". W Barcelonie wiedzą, że Lewandowski ma już 35 lat. "Nie jest wcale pewne, czy uda mu się wypełnić kontrakt" - informuje gazeta. Dlatego Barcelona przygląda się Alvarezowi.

W poprzednim sezonie Argentyńczyk był głównie zmiennikiem Erlinga Haalanda, ale był przy tym ważną częścią drużyny Pepa Guardioli, która sięgnęła po potrójną koronę. Do tego z reprezentacją zdobył mistrzostwo świata w Katarze. W bieżących rozgrywkach gra więcej (od pierwszej minuty wystąpił w 11 na 13 spotkań) i do tego jest ceniony przez Guardiolę i władze Manchesteru City.

Jednocześnie Alvarez podoba się Xaviemu i w jego kontrakcie ma znajdować się bardzo niska, jak na dzisiejsze czasy, klauzula wykupu, która opiewa na 50 milionów euro. Niewykluczone, że z biegiem sezonu w tej sprawie pojawiać się będą kolejne informacje, bo taka kwota za tak utalentowanego zawodnika jest wręcz promocyjna.

Aktualnie Robert Lewandowski pracuje nad powrotem do gry po kontuzji, której nabawił się w wyjazdowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko FC Porto. Polski napastnik na pewno nie będzie gotowy do gry w niedzielę 22 października przeciwko Athletikowi oraz na mecz z Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów w przyszłym tygodniu. Jego celem jest powrót na boisku w El Clasico przeciwko Realowi Madryt 28 października. Wszystko jednak okaże się w następnym tygodniu po kolejnych testach i badaniach.