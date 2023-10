Niepokojące informacje ws. Lewandowskiego z Hiszpanii. "Nikt nie wie"

Reprezentacja Polski bez Roberta Lewandowskiego nie zagrała dużo lepiej niż w spotkaniach z jego udziałem. Polacy wygrali na wyjeździe z Wyspami Owczymi 2:0, ale skompromitowali się w domowym meczu z Mołdawią, który zremisowali 1:1. Ten drugi wynik oznacza, że nawet pokonanie w listopadzie Czechów prawdopodobnie nie da Biało-Czerwonym awansu na mistrzostwa Europy.

Robert Lewandowski wróci na El Clasico? Walka trwa

Kapitana reprezentacji Polski zabrakło w tych spotkaniach ze względu na kontuzję, którą odniósł w meczu Ligi Mistrzów z FC Porto. Choć pierwsze informacje z Hiszpanii wskazywały na to, że napastnikowi nic się nie stało i prawdopodobnie będzie mógł zagrać nawet w kolejnym meczu ligowym, to szybko okazało się, że uraz jest poważniejszy. Teraz przed Barceloną bardzo ważne mecze. W najbliższych dniach zmierzy się z Athletikiem Bilbao, Szachtarem Donieck i w końcu z Realem Madryt.

Raczej nie ma szans na to, żeby polski napastnik zagrał w tych dwóch pierwszych spotkaniach, ale trwa walka o to, żeby mógł wystąpić w El Clasico. Hiszpański "Sport" ma nowe informacje dotyczące rekonwalescencji kapitana reprezentacji Polski.

"Lewandowski ciężko pracuje, żeby zdążyć na mecz (...). Pozostaje 12 dni do spotkania z Realem Madryt i choć Polak w rozmowie z polskimi mediami powiedział, że doktorzy Blaugrany są zadowoleni z jego postępów, to w klubie słyszymy, że przebieg takiej kontuzji 'w dużej mierze zależy od zawodnika i tego jak sobie z nią radzi na co dzień" - pisze "Sport". Dodano też, że dziś tak naprawdę nikt nie wie, czy Lewandowski zdąży się wyleczyć na jeden z najważniejszych meczów sezonu. "Każdy dzień, w którym jest lepiej to zwycięstwo" - podsumowano.

Gazeta przyznaje, że Lewandowski wciąż nie wrócił do treningów i na pewno nie zagra z Athletikiem i Szachtarem. Barcelona nie zamierza ryzykować pogłębienia urazu i choć Lewandowski bardzo chce wystąpić z Realem, to obecnie nikt mu nie da takiej gwarancji.

Mecz Barcelony z Realem odbędzie się w sobotę 28 października o godzinie 16:15. Już teraz zachęcamy do śledzenia relacji z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.