Szybko poszło! Barcelona już podjęła kluczową decyzję ws. transferu gwiazdy

Joao Felix trafił do Barcelony w ostatnich chwilach letniego okienka transferowego. Portugalczyk został wypożyczony do Katalonii z Atletico Madryt, jednak w jego umowie nie znalazła się klauzula wykupu. Oznacza to, że za kilka miesięcy czeka nas kolejna saga dotycząca przyszłości napastnika.

Tę Barcelona chciałaby możliwie jak najbardziej skrócić. Zwłaszcza że Felix w nowym klubie zaczął bardzo obiecująco. W ośmiu pierwszych występach Portugalczyk strzelił trzy gole i miał tyle samo asyst. Felix błysnął zwłaszcza przeciwko Royalowi Antwerpia (5:0), kiedy zdobył dwie bramki i miał asystę.

Tak dobry początek Felixa sprawił, że w Barcelonie zechcieli jak najszybciej rozstrzygnąć kwestię jego przyszłości. Jak poinformował portal sport.es, Katalończycy już zdecydowali o tym, że chcą zatrzymać Portugalczyka na stałe.

Barcelona zdecydowana na pozyskanie Felixa

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak się zaadaptował w klubie. Jest w nim bardzo lubiany przez wszystkich. Mamy cały sezon na to, by przygotować za niego odpowiednią ofertę" - cytował portal swoje anonimowe źródło w Barcelonie.

Pozyskanie Felixa nie będzie jednak proste. Kontrakt Portugalczyka z Atletico obowiązuje aż do czerwca 2029 r. i madrytczycy na pewno będą chcieli odzyskać sporą część zapłaconej za niego kwoty. A przypomnijmy, że w lipcu 2019 r. Hiszpanie zapłacili za Felixa aż 126 mln euro.

Kariera Portugalczyka w Atletico nie ułożyła się jednak tak, jak można było się spodziewać. Piłkarz miał problemy z dostosowaniem się do taktyki i wymagań trenera - Diego Simeone - przez co szybko zaczęto plotkować nt jego przyszłości w Atletico.

Do tej porty Felix zagrał w tym klubie 131 meczów, w których strzelił 34 gole i miał 18 asyst. Ostatnie pół roku Portugalczyk spędził na wypożyczeniu w Chelsea, w której zagrał 20 razy i zdobył cztery bramki.