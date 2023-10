Świetne wieści dla Barcelony. Chodzi o Lewandowskiego

FC Barcelona ma spory problem z kontuzjami na początku sezonu 2022/23. Obecnie Xavi Hernandez nie może skorzystać z połowy podstawowej jedenastki, jako że urazy leczą Robert Lewandowski, Raphinha, Frenkie de Jong, Pedri, Jules Kounde, Alejandro Balde i Lamine Yamal Tymczasem już za dwa tygodnie jeden z najważniejszych meczów sezonu dla Barcy - ligowa konfrontacja na własnym stadionie z Realem Madryt, która odbędzie się w sobotę 28 października o godzinie 16:15.

REKLAMA

Zobacz wideo Selekcjoner broni krytykowanego piłkarza. "Czasami potrzebuje wsparcia"

Świetne informacje ws. Roberta Lewandowskiego. Ma zdążyć na wielki hit

Jak informuje hiszpański dziennik "As", na to spotkanie powinien zdążyć Robert Lewandowski. Polski napastnik, który leczy uraz stawu skokowego doznany w meczu Ligi Mistrzów z Porto (1:0), czuje się z każdym dniem. "Choć wciąż czuje dolegliwości w lewej kostce, zaraz powinien rozpocząć treningi na boisku" - pisze "As", który zaznacza, że odczucia Lewandowskiego "nie mogłyby być lepsze".

W sztabie szkoleniowym Xaviego panuje w tej sprawie "umiarkowany optymizm". Choć nikt nie zamierza forsować kapitana reprezentacji Polski, wiele wskazuje na to, że jego leczenie potrwa w sumie mniej więcej trzy tygodnie, co pozwoli mu wystąpić przeciwko Realowi.

Co ważne, Lewandowski nie jest jedynym kontuzjowanym, który powinien wyrobić się na El Clasico. "As" pisze, że na finiszu rehabilitacji jest Pedri, a i Raphinha ma zdążyć wyleczyć uraz mięśniowy. Problemów nie powinno być także z Alejandro Balde, który z powodu drobnej kontuzji przywodziciela opuścił przedwcześnie zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii. To samo dotyczy młodziutkiego Lamine'a Yamala. Wobec tego jedynymi nieobecnymi na El Clasico powinni być Holender Frenkie de Jong (uraz stawu skokowego) oraz Francuz Jules Kounde (uraz więzadeł w kolanie).

Po dziewięciu kolejkach La Liga FC Barcelona jest trzecia w tabeli z dorobkiem 21 punktów i ze stratą trzech do prowadzącego Realu Madryt. Swój pierwszy mecz po październikowej przerwie na kadrę Barca zagra w niedzielę 22 października, gdy podejmie u siebie Athletic Bilbao.