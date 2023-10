Hiszpanie piszą o El Clasico. Już wiedzą, co z Lewandowskim

Plaga kontuzji dotknęła w ostatnim czasie FC Barcelonę. Dotyczy ona najważniejszych graczy na czele z Robertem Lewandowskim. "Mundo Deportivo" podkreśliło ostatnio, że z urazami zmaga się siedmiu podstawowych zawodników drużyny prowadzonej przez Xaviego Hernandeza. Poza polskim napastnikiem kontuzjowani są Frenkie de Jong, Pedri, Jules Kounde, Lamine Yamal, Alejandro Balde i Raphinha.

Seria urazów dopadła FC Barcelonę na dwa tygodnie przed hitowym spotkaniem z Realem Madryt. Zanim jednak do tego spotkania dojdzie, to mistrzów Hiszpanii czeka ligowa rywalizacja z Athletikiem i z Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów.

Trzech z siedmiu zawodników FC Barcelony może być gotowych na mecz z Realem Madryt

Dziennik "Sport" postanowił przeanalizować szanse na powrót zawodników do gry przeciwko "Królewskim" w tekście zatytułowanym "Operacja El Clasico". Analizę rozpoczęto od przypadków Yamala i Balde, którzy wrócą do gry przeciwko Athletikowi bądź Szachtarowi i będą gotowi na potyczkę z Realem Madryt. Na dobrej drodze do gry przeciwko madrytczykom jest też Raphinha. Brazylijczyk kontynuuje proces rehabilitacji i po nim okaże się, czy będzie gotowy na występ od pierwszej minuty, czy jednak ewentualnie wspomoże drużynę z ławki.

Inaczej wyglądają przypadki Roberta Lewandowskiego i Frenkiego de Jonga. Nie jest wykluczone, że obaj będą gotowi na El Clasico, ale na pewno nie na tyle, żeby zagrać od początku. Sztab Barcelony nie zamierza się spieszyć i decyzja o ewentualnym występie obu zawodników zostanie podjęta tuż przed spotkaniem. Niemalże na pewno z Realem nie zagrają Pedri oraz Kounde, którzy do gry wrócą najpewniej w listopadzie.

Mecz z Realem Madryt jest o tyle ważny z perspektywy tabeli ligi hiszpańskiej, że aktualnie FC Barcelona zajmuje trzecie miejsce i traci trzy punkty do "Królewskich", którzy są na pierwszym miejscu. Na drugiej pozycji jest Girona, która wyprzedza Barcelonę o punkt.