Real Madryt dopiął awaryjny transfer! Oficjalnie

W miniony czwartek na Real Madryt spadł potężny cios w postaci kontuzji Thibaut Courtois. Belg na treningu zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, co sprawia, że czego go kilkumiesięczna przerwa od gry. Z tego powodu władze madryckiego klubu postanowiły poszukać jak najtańszej opcji, żeby wzmocnić pozycję bramkarza. Chociaż Real Madryt ma drugiego bramkarza w postaci Andrija Łunina, który wystąpił od pierwszej minuty w wygranym 2:0 meczu z Athletikiem, to klub postanowił i tak ściągnąć dodatkowego golkipera.

Kepa Arrizabalaga wypożyczony do Realu Madryt

W poniedziałkowy poranek "Królewscy" poinformowali o wypożyczeniu Kepy Arrizabalagi. "Real Madryt CF i Chelsea FC doszły do porozumienia w sprawie wypożyczenia zawodnika Kepy Arrizabalagi do 30 czerwca 2024 roku" - czytamy w oficjalnym komunikacie. Na wtorek 15 sierpnia zaplanowana jest prezentacja zawodnika i konferencja prasowa z jego udziałem.

"Królewscy" wymienili także trofea, które zdobył Kepa z londyńskim klubem. "W trakcie pięciu sezonów wygrał Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar Europy i Ligę Europy. Jest także reprezentantem Hiszpanii, z którą zdobył trofeum Ligi Narodów w 2023 roku".

Kepa mógł trafić do Realu Madryt już zimą 2018 roku, ale wtedy ten transfer zablokował ówczesny trener madrytczyków, Zinedine Zidane. Ostatecznie pół roku później Hiszpan za 80 mln euro trafił z Athletiku do Chelsea, co ustanowiło go najdroższym bramkarzem w historii. Przez pierwsze dwa lata był podstawowym bramkarzem, ale potem na dwa sezony musiał ustąpić miejsca Edouardowi Mendy'emu. W poprzednim sezonie Kepa ponownie wskoczył do bramki Chelsea, ale latem do klubu trafił Robert Sanchez, który jest faworytem Mauricio Pochettino.