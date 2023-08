Co on wymyślił? Ronald Araujo w akcji. Hit nad hity [WIDEO]

FC Barcelona nie będzie dobrze wspominać inauguracji nowego sezonu La Liga. Katalończycy zremisowali 0:0 z Getafe, a więcej niż o wyniku mówi się o sędziowskich skandalach. Cesar Soto Grado pokazał łącznie 13 kartek, a w doliczonym czasie gry nie podyktował ewidentnego rzutu karnego po faulu na Ronaldzie Araujo. Urugwajczyk mógł zostać bohaterem Barcelony.

Ronald Araujo pomylił sporty? Niewiarygodne zagranie

Pod koniec pierwszej połowy Araujo "popisał się" jednak dość nietypowym zagraniem. W doliczonym czasie gry do 24-latka skierowano podanie. A ten najpierw złożył się do przyjęcia piłki, a chwilę później... nagle złapał futbolówkę w ręce. "Piłka nożna czy siatkówka?" - czytamy pod nagraniem z sytuacji.

Sam zawodnik od razu przeprosił sędziego za to zagranie i złapał się za głowę. Według komentatorów Eleven Sports Araujo myślał po prostu, że jest już za linią końcową boiska. Kiedy jednak zorientował się, co zrobił, sam nie dowierzał. - Po prostu nie czuł pozycji, nie wiedział, gdzie dokładnie jest na boisku - ocenił komentujący to spotkanie Mateusz Święcicki.

Co ciekawe, choć Urugwajczyk zagrał piłkę ręką na boisku, nie obejrzał za to żółtej kartki. I znów w sieci zawrzało. Zdaniem ekspertów powinien zostać za to ukarany.

FC Barcelona kolejny mecz w La Liga rozegra w najbliższą niedzielę 20 sierpnia. Rywalem Roberta Lewandowskiego i spółki na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie będzie zespół Cadizu. Początek o 19:30.