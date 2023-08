Hiszpanie wyciągnęli Lewandowskiemu bolesną prawdę. Koszmar

Ostatnie miesiące nie należały do najlepszych dla Roberta Lewandowskiego. Po powrocie z mundialu w Katarze jego forma wyraźnie spadła, czego skutkiem było to, że przestał regularnie trafiać do siatki. Przełamanie przyszło dopiero pod koniec kwietnia, kiedy w sześciu meczach zdobył sześć bramek. Później jednak znów nadszedł mały kryzys. Podczas okresu przygotowawczego wydawało się, że jest w świetnej formie, ale zdecydowanie nie pokazał tego w niedzielny wieczór.

Koszmarna statystyka Roberta Lewandowskiego. Dosłownie nie było go na boisku

FC Barcelona zaledwie zremisowała z Getafe (0:0) w pierwszym meczu tegorocznego sezonu LaLiga. Było to niezwykle ostre spotkanie, które zakończyło się trzema czerwonymi kartkami. Najpierw z boiska wyrzucono Raphinhę, następnie napastnika Getafe Jaimego Matę, a na koniec na trybuny został wygoniony trener Xavi.

Bardzo słabo zaprezentował się Robert Lewandowski, który był niemalże wyłączony z gry przez obrońców Damiana Suareza, Stefana Mitrovicia i Domingosa Duarte. Dziennik "Sport" wystawił Polakowi za ten mecz "piątkę" w skali 1-10, co było drugą najgorszą notą w zespole.

34-latek regularnie przegrywał pojedynki jeden na jeden, a w trakcie całego spotkania oddał zaledwie dwa strzały na bramkę. Najgorzej wyglądał w pierwszej połowie, czego potwierdzeniem jest jedna statystyka. Portal Barca Universal przekazał, że piłkarz podczas 45 minut gry wykonał tylko cztery podania. Nieznacznie lepiej wyglądało to w drugiej połowie, kiedy Lewandowski wykonał 10 podań. Łącznie odnotował 14 z 19 udanych prób.

Napastnik broni w tym sezonie tytułu króla strzelców rozgrywek. W ubiegłym sezonie strzelił 23 gole w 34 meczach i wyprzedził o dwa trafienia Karima Benzemę, którego nie ma już jednak w Europie. Polak niewątpliwie jest faworytem do zdobycia trofeum, zwłaszcza że trzeci strzelec w ostatnim sezonie Joselu przeszedł do Realu Madryt, gdzie nie będzie mógł liczyć na regularną grę.

Najbliższy mecz FC Barcelona rozegra w niedzielę 20 sierpnia, kiedy na własnym stadionie zmierzy się z Cadiz.