Tak sędziowie przekręcili Barcelonę. Aż się wierzyć nie chce [WIDEO]

FC Barcelona rozpoczęła zmagania w nowym sezonie La Liga od bezbramkowego remisu z Getafe. Rywale Katalończyków skutecznie się bronili, co utrudniało grę m.in. Robertowi Lewandowskiemu, który nic szczególnego nie pokazał. Po spotkaniu więcej mówi się jednak o poziomie sędziowania Cesara Soto Grado niż o samym wyniku.

FC Barcelona pokrzywdzona? Gigantyczna kontrowersja w końcówce

Do najbardziej kontrowersyjnej sytuacji doszło w już w doliczonym czasie gry, a konkretniej w okolicach setnej minuty! Ronald Araujo został ewidentnie kopnięty przez przeciwnika w polu karnym. Gwizdek arbitra jednak milczał, a dodatkowo żółtą kartkę obejrzał... Gavi. Wtedy do akcji wkroczył VAR.

Analiza trwała ponad trzy minuty. Soto Grado utrzymał swoją pierwotną decyzję i rzutu karnego nie było. Jego zdaniem chwilę przed faulem na Araujo piłkę ręką zagrywał Gavi. Powtórki nie wskazują jednak na to jednoznacznie. - Moim zdaniem to jest bark - przyznał komentujący to spotkanie w Eleven Sports Mateusz Święcicki. Zagranie ręką nie było więc takie oczywiste, co potwierdzają różne ujęcia z wozu VAR.

Zawrzało także na Twitterze. Zdaniem ekspertów i zwykłych kibiców ligi hiszpańskiej sędzia podjął błędną decyzję, a zagrania ręką nie było. "Słaby ten VAR, co ten sędzia widział", "Mówili nam, że będą gwizdali klarowne zagrania ręką, a potem dają coś takiego. Niepojęte", "Kontakt piłki z dłonią jest, ale uznanie tego za celowe zagranie ręką to wyższa szkoła jazdy (a „ofensywna" ręka tu Gaviego nie dotyczy)" - czytamy.

Decyzja była bardzo mocno kontrowersyjna i nie dowierzali jej sami zawodnicy Barcelony. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, a decyzja arbitra mogła wiele zmienić. I choć rzut karny to jeszcze nie gol, to gdyby sędzia podyktował "jedenastkę" Katalończycy mieliby szansę rozpocząć sezon od trzech punktów. A tak zamiast o ich zwycięstwie mówi się o nie pierwszym w Hiszpanii sędziowskim skandalu.