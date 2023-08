Hiszpanie podsumowali Roberta Lewandowskiego. Nic więcej dodawać nie trzeba

FC Barcelona ma za sobą pierwsze spotkanie w nowym sezonie La Liga. Mistrzowie Hiszpanii niespodziewanie bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Getafe w meczu pełnym fauli, dwóch czerwonych kartek i kontrowersji sędziowskich związanych z niepodyktowaniem rzutu karnego najpierw dla Barcelony, a potem dla gospodarzy. Ostatecznie, jak i przed rokiem, Katalończycy rozpoczęli sezon od straty punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Ronaldo bohaterem, Krychowiak załamany. Kulisy meczu w Arabii Saudyjskiej

Media: Lewandowski dominuje w Hiszpanii. "Bądźmy realistami"

Robert Lewandowski nie poradził sobie z obroną Getafe

W podstawowym składzie drużyny Xaviego Hernandeza znalazł się oczywiście Robert Lewandowski, który rozegrał pełne spotkanie i musiał zmagać się z twardą grą obrońców Getafe, co zgodnie podkreślają hiszpańskie media, komentujące występ polskiego napastnika.

"Uderzony" - takim słowem mecz w wykonaniu Lewandowskiego określiło "Mundo Deportivo". Dziennik zwrócił uwagę, że Damian Suarez, Stefan Mitrović i Domingos Duarte wszędzie go szturchali. "Był uważnie pilnowany" - czytamy.

Z kolei "Sport" ocenił Lewandowskiego na "piątkę" (w skali 1-10), co jest jedną z najniższych not w zespole. Niższą otrzymał tylko Raphinha - trójkę. Zdaniem gazety napastnik został "zdamianizowany", co odnosi się do imienia Suareza, który uprzykrzał mu życie. "Poza tym nie brał większego udziału w grze i nie miał dobrej okazji pod bramką rywala" - podkreślił "Sport".

"Niewygodnie" - tak zdaniem "L'Esportiu" czuł się Robert Lewandowski w niedzielny wieczór na Coliseum Alfonso Perez. Dziennik także zwraca uwagę, że 34-latek był poza grą. "Cierpiał z powodu rygoru defensywnego Getafe, z licznymi faulami i przerwami w grze. Było mu trudno się odnaleźć przy tak intensywnym kryciu. To nie był jego dzień" - podsumowano.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Lewandowski kontra "kanalia". Nie gra meczu, tylko walczy wręcz. Już raz się z nim starł

"Marca" oceniła mecz Lewandowskiego na "szóstkę". Hiszpański dziennik również podkreślił, że obrona Getafe nie ułatwiła mu zadania. "Zwłaszcza Suarez i Duarte nie dali mu spokoju". Tym samym Robert Lewandowski na pierwsze trafienie w nowym sezonie będzie musiał polować w kolejnym spotkaniu przeciwko Cadiz w niedzielę 20 sierpnia.