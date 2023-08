Media: Lewandowski dominuje w Hiszpanii. "Bądźmy realistami"

W sezonie 2022/2023 kibice obserwowali rywalizację dwóch najlepszych napastników ligi hiszpańskiej: Roberta Lewandowskiego i Karima Benzemy. Obaj snajperzy do samego końca walczyli o koronę króla strzelców. Gdy Polak zdobył 23 bramki, Francuz ustrzelił ich 19.

W tym okienku transferowym Benzema odszedł z Realu Madryt do saudyjskiego Al-Ittihad, opuszczając Hiszpanię po 14 latach. Tamtejsi dziennikarze postawili sobie za cel wskazać następnego największego konkurenta dla kapitana reprezentacji Polski. Problem w tym... że nie potrafią nikogo takiego znaleźć.

Na stronie radia Cadena SER opublikowano artykuł, gdzie przeanalizowano kilku potencjalnie najgroźniejszych zaraz po Lewandowskim napastników La Ligi. Pierwszym takim opisanym zawodnikiem był Joselu, który w ubiegłym sezonie znalazł się na trzecim miejscu klasyfikacji najlepszych strzelców z wynikiem 16 bramek dla Espanyolu. Tego lata został on wypożyczony do Realu Madryt, jednak dziennikarze wątpią, że może zagrozić Lewandowskiemu, gdyż raczej nie będzie dostawał tam wielu szans na grę w pierwszym składzie.

Następny wzięty pod uwagę został Borja Iglesias z Betisu, który w poprzednim sezonie 15 razy trafiał do siatki rywali. "Bądźmy jednak realistami. Forma dziewiątki Barcelony musiałaby bardzo spaść, żeby tacy piłkarze jak Iglesias, Muriqi czy Morata stanowili dla niej prawdziwe zagrożenie" - czytamy. Przytoczone zostało także nazwisko Antoine'a Griezmanna z Atletico z takim samym dorobkiem jak Iglesias, jednak w niego też nie wierzą Hiszpanie.

"Polak ponownie spróbuje zdobyć indywidualne trofeum i z tego, co widać, będzie to najbardziej prawdopodobne" - z takim wnioskiem wychodzą autorzy, którzy po prostu nie widzą żadnego napastnika w La Lidze, mogącego zagrozić Lewandowskiemu. Zaznaczają jednak, że sytuacja znacznie zmieniłaby się, gdyby do Realu Madryt dołączył Kylian Mbappe. Wszystko wskazuje jednak na to, że zostanie on na następny sezon w PSG, więc kapitan reprezentacji Polski może pokusić się o drugą koronę króla strzelców z rzędu.