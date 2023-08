Lewandowski kontra "kanalia". Nie gra meczu, tylko walczy wręcz. Już raz się z nim starł

"Damian Suarez - taka sama kanalia jak Allan Nyom. To mogłaby być para prezydencka" - napisał o urugwajskim prawym obrońcy dziennikarz Eleven Sports, Marcin Gazda na Twitterze. I choć te słowa trzeba traktować z dystansem, to trzeba przyznać, że Suarez w niedzielny wieczór na Coliseum Alfonso Perez w Getafe był wyjątkowo irytujący do oglądania.

Suarez aż trzy razy prowokował i zaczepiał Lewandowskiego

Urugwajczyk od pierwszych minut spotkania z Barceloną dostał proste zadanie: doprowadzać piłkarzy Xaviego Hernandeza do szału. Szczególnie Roberta Lewandowskiego, którym zajmował się najczęściej. Aż trzykrotnie starł się z napastnikiem Barcelony, zaczepiając go za koszulkę, uderzając i prowokując do "oddania", albo dyskusji i kłótni.

Po pierwszej takiej sytuacji Lewandowski rozkładał ręce i sugerował sędziemu, że powinien interweniować. Przy kolejnych gestów Polaka było już bardzo mało, a jeśli chciał coś przekazać arbitrowi, to podchodził bezpośrednio do niego i z nim rozmawiał, zamiast wyraźnie się wykłócać. Później, zatrzymywany przez Suareza, Lewandowski najczęściej już w ogóle nie reagował. Bo jego rywal za każdym razem, tak jak wcześniej, i tak nie przyznawałby się do tego, co zrobił. W 37. minucie Lewandowski w pewien sposób zrewanżował się zawodnikowi Getafe, gdy go przewrócił.

Suarez dopiął swego. To zawodnik Barcelony zobaczył czerwoną kartkę

Poza uprzykrzaniem gry Lewandowskiemu z najgorszej strony Suarez pokazał się w starciu z Ilkayem Gundoganem. Uderzył Niemca łokciem w klatkę piersiową, ale sędzia nie pokazał mu za to zagranie nawet żółtej kartki.

Piłkarze Barcelony byli coraz bardziej zirytowani i w końcu jeden z nich nie wytrzymał. Za podobne zagranie do tego Suareza bezpośrednią czerwoną kartkę zobaczył Raphinha. Od razu zaczęło się porównywanie obu zagrań i widać, że Suarez także powinien zostać ukarany, a być może również wyrzucony z boiska.

On i całe Getafe osiągnęli jednak swój cel: sprowokowali piłkarza Barcelonę, wciągnęli go w swoją grę i na tym zyskali. To brudna, ale skuteczna zagrywka.

Lewandowski już raz się z nim starł

Zresztą Suarez jest w środowisku La Liga dobrze znany jako piłkarz brutalny, skory do prowokacji i grający bardzo ostro. To jego trzecia bezpośrednia czerwona kartka w barwach Getafe, w 279 spotkaniach przez siedem lat zebrał też aż 101 żółtych.

Już w kwietniu, w poprzednim sezonie La Liga, ścierał się z zawodnikami Barcelony w bezpośrednim spotkaniu. Roberta Lewandowskiego próbował wówczas prowokować zderzeniem głowami, a nawet próbami uderzeń "z byka" w klatkę piersiową.

Problemy Lewandowskiego i takie dodatkowe starcia z zawodnikami Getafe - grającymi w meczu z Barceloną tak agresywnie, że kibice nazywali mecz pokazem sztuk walki, a nie piłki nożnej - to jednak nie tylko efekt ich zachowań. Jak tłumaczy chorwacki dziennikarz i skaut, Domagoj Kostanjšak na Twitterze, to sprawa kłopotów całej drużyny Polaka. I to taktycznych.

"Brakująca albo nieistniejąca druga faza rozgrywania akcji Barcy oznacza, że Lewandowski musi się bardziej angażować. Ale nie powinien. Albo inaczej, nie może. Jego podłączanie się do akcji sprawia, że w najlepszym razie zyskuje się przestrzeń, ale zazwyczaj traci posiadanie piłki. Ograniczyć jego kontakty z piłką i trzymać go jak najwyżej" - napisał Chorwat.

Do końca pierwszej połowy Lewandowski nie znalazł sobie szansy odpowiedniej do rozpoczęcia strzelania w nowym sezonie ligowym. Mało tego - miał tylko cztery podania. Barcelona ostatecznie zremisowała bezbramkowo z Getafe.