FC Barcelona - Getafe. O której godzinie gra Lewandowski? Gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie wygrała mistrzostwo Hiszpanii w poprzednim sezonie LaLiga. W kolejnych rozgrywkach trener Xavi znów będzie miał Polaka do dyspozycji, ale w jego zespole doszło do wielu roszad. Odeszli m.in. Ousmane Dembele i Franck Kessie, a do drużyny dołączyli Ilkay Guendogan, Oriol Romeu i Inigo Martinez. Nowi zawodnicy będą mieli okazję pokazać się w rozgrywkach ligowych.

FC Barcelona i Robert Lewandowski zaczynają sezon. W poprzednim mieli problemy z Getafe

Po czterech wygranych i jednej porażce w sparingach FC Barcelona wreszcie rozegra spotkanie o stawkę. Katalończyków w pierwszej kolejce LaLiga czeka wyjazdowe starcie z Getafe. W poprzednich rozgrywkach mieli sporo problemów z rywalami spod Madrytu.

W pierwszym meczu w Barcelonie to gospodarze byli górą, ale wygrali tylko 1:0. Bramkę jeszcze w pierwszej połowie zdobył Pedri, któremu asystował Raphinha. W składzie zabrakło Roberta Lewandowskiego, który był zawieszony.

W drugim spotkaniu na stadionie rywala Polak wystąpił już w pierwszym składzie, ale nie pomógł w uzyskaniu dobrego wyniku. Pomimo sporej przewagi i wielu akcji ofensywnych Barcelona zremisowała tylko 0:0. Co ciekawe, sezon wcześniej na tym obiekcie padł taki sam wynik.

Teraz Lewandowski i jego zespół będą mieli szansę na przełamanie kiepskiej passy wyjazdowych meczów z Getafe. Polak niemal na pewno znajdzie się w wyjściowym składzie na mecz pierwszej kolejki rozgrywek LaLiga.

Gdzie oglądać Getafe - FC Barcelona? O której godzinie gra Barcelona? Lewandowski wraca do gry [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Mecz pierwszej kolejki LaLiga pomiędzy Getafe a FC Barceloną zaplanowano na niedzielę 13 sierpnia o godzinie 21:30 na Coliseum Alfonso Perez. Transmisja telewizyjna będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Z kolei w internecie starcie będzie można obejrzeć na platformach Canal+ Online. Zapraszamy do Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE na relację na żywo.