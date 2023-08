Szok u mistrzów Europy. Selekcjoner zrezygnował. Już są potencjalni następcy

Roberto Mancini przejął kadrę Włoch w 2018 roku, po tym jak nie awansowała na mundial, co wcześniej zdarzyło się jej w 1958 roku. Jego zakontraktowanie nie wzbudziło wielkiej ekscytacji wśród kibiców, bo choć w swoim CV miał pracę m.in. w Interze Mediolan czy Manchesterze City, to czasami podważano jego warsztat. Ale wybór Manciniego okazał się strzałem w dziesiątkę. Przynajmniej do pewnego momentu.

REKLAMA

Zobacz wideo Mordercze treningi Usyka w Polsce. "Wstaje o 5:30 i robi trzy treningi dziennie"

To właśnie Włochy wygrały w 2021 roku w imponującym stylu Euro. Wszystko jednak posypało się później, czego kwintesencją był brak awansu na mundial w Katarze. W połowie sierpnia Mancini zaskoczył i zrezygnował z kadry. Poprowadził Włochów w 61 meczach, osiągając średnio 2,13 pkt na mecz (wygrał 39 spotkań, 13 zremisował, a 9 przegrał).

"Włoski Związek Piłki Nożnej informuje, że przyjął do wiadomości rezygnację Roberto Manciniego z funkcji selekcjonera reprezentacji Włoch, otrzymaną wczoraj późnym wieczorem. Tym samym kończy się ważna karta w historii Azzurri, która rozpoczęła się w maju 2018 roku, a zakończyła finałami Ligi Narodów 2023. W międzyczasie drużyna odniosła zwycięstwo na Euro. Biorąc pod uwagę ważne i bliskie zobowiązania na mecze eliminacji Euro 2024, FIGC ogłosi nazwisko nowego trenera w ciągu kilku najbliższych dni" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Koniec ery. Odchodzi najwybitniejszy w historii futbolu. Zabrakło mu tylko jednego

Kto może zastąpić Mancniego?

"Corriere della Sera" oraz włoski oddział Sky są przekonane, że głównymi faworytami do zastąpienia Manciniego są: Luciano Spalletti oraz Antonio Conte. Ten pierwszy właśnie porzucił Napoli, z którym sięgnął po mistrzostwo Włoch. Wcześniej zbierał świetne recenzje w Interze Mediolan, Romie, Zenicie czy Udinese.

- Przez pół roku ze Spallettim nauczyłem się więcej w grze od tyłu niż przez dziesięć lat w Arsenalu. Dzięki treningom z linią obrony zrozumiałem, jak moi obrońcy zachowują się w danym systemie. Kiedy muszą być wyżej, kiedy niżej. To już nie było oparte na instynkcie tylko na czystej analizie. W Anglii tego nie miałem. Tam byłem wiecznie wysoko i jak był dym, to wyskakiwałem. To się czasami kończyło bardzo źle, czyli np. czerwonymi kartkami - wspomina Wojciech Szczęsny, który spotkał go w Romie.

Z kolei Conte pół roku temu rozstał się z Tottenhamem. Renomę wyrobił sobie jako trener Juventusu, z którym sięgnął po mistrzostwo Włoch. Scudetto wygrał także w 2021 roku z Interem. Zdobył także mistrzostwo Anglii z Chelsea, a z kadrą Włoch przegrał ćwierćfinał Euro 2016 z Niemcami po rzutach karnych, ale ten wynik i tak został odebrany jako sukces.

W mediach przewijają się też nazwiska byłych kadrowiczów, którzy szukają szczęścia w trenerce jak Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso czy Daniele De Rossi, ale jednak Conte i Spalletti mają największe szanse.

Polska wieś stała się bokserską stolicą świata. Tak wygląda życie mistrza w głuszy

Przed Włochami ważne spotkania w el. do Euro 2024. Najbliższe zgrupowanie odbędzie się we wrześniu, podczas którego drużyna zagra z Macedonią Północną (9 września) i Ukrainą (12 września).