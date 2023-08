Takiego składu Barcelony jeszcze nie było. To oni mają zagrać obok Lewandowskiego

Poprzedni sezon był słodko-gorzki dla FC Barcelony. Choć zdobyła dwa trofea - mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii, to całkowicie zawiodła w Lidze Mistrzów. Teraz przed Katalończykami jasny cel - obrona wspomnianych tytułów i zdobycie kolejnego w europejskich pucharach. W realizacji tych planów będzie miał pomóc m.in. Robert Lewandowski, najlepszy strzelec. Polak najprawdopodobniej wybiegnie na boisko już w pierwszym meczu La Liga, który zaplanowano na niedzielę 13 sierpnia.

Dziennikarze typują skład FC Barcelony na mecz z Getafe. Kilka zaskoczeń

Na inauguracje nowego sezonu ligi hiszpańskiej Barcelona zmierzy się z Getafe. Niemal do ostatniej chwili nie było wiadome, czy Xaviemu Hernandezowi uda się skompletować wyjściową jedenastkę. Miało to związek z problemami z rejestracją zawodników. Po sprzedaży Ousmane'a Dembele i Francka Kessiego udało się zgłosić tych najważniejszych graczy, w tym Ilkaya Guendogana i Oriola Romeu. I to właśnie ci piłkarze, zdaniem "Mundo Deportivo" pojawią się na boisku.

Dziennikarze podali przewidywany skład na mecz z Getafe. W bramce klasycznie powinien pojawić się Marc-Andre ter Stegen. Defensywa także nie budzi większych zaskoczeń. Ustawią się w niej Ronald Araujo, Jules Kounde, Andreas Christensen, a także Alejandro Balde.

Nieco więcej emocji wzbudza linia pomocy, w której mają pojawić się wspomniani Guendogan, Romeu oraz Frenkie de Jong. To właśnie Niemiec znakomicie dogadywał się z Lewandowskim, gdy grali dla Borussii Dortmund. Na takie porozumienie, ale w barwach zespołu z Camp Nou, liczy też Xavi. Z kolei w linii ofensywy Polakowi mają pomagać Pedri oraz Raphinha. W takim składzie Barcelona oficjalnie jeszcze nie grała.

Co ciekawe, zdaniem "Mundo Deportivo", mecz na ławce rezerwowych rozpocznie Gavi. Identyczną opinię wyraził "AS". Nieco inne spojrzenie na sprawę ma kataloński "Sport". Zdaniem redakcji to właśnie Hiszpan pojawi się na murawie. Zabraknie za to Ilkaya Guendogana.

Wydaje się też, że na ławce rezerwowych zasiądzie m.in. Fermin Lopez, a więc rewelacja przedsezonowego tournée po USA. To on strzelił bramkę i zaliczył asystę w meczu towarzyskim z Realem Madryt (3:0).

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Getafe zdaniem "Mundo Deportivo" i "AS"

Ter Stegen - Araujo, Kounde, Christensen, Balde - Romeu, de Jong, Gundogan - Raphinha, Lewandowski, Pedri

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Getafe zdaniem "Sportu"

Ter Stegen - Araujo, Kounde, Christensen, Balde - Romeu, de Jong, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Gavi.

O tym, jak ostatecznie będzie wyglądał wyjściowy skład Barcelony, przekonamy się na godzinę przed meczem. Ten rozpocznie się o 21:30. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.