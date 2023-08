FC Barcelona w poprzednim sezonie LaLiga została mistrzem Hiszpanii. Duży udział w tym sukcesie miał Robert Lewandowski, który w swoim debiutanckim roku na Camp Nou strzelił 23 bramki w lidze i został jej królem strzelców. Teraz Polak wraz z kolegami będzie chciał powtórzyć ten sukces, a pierwszym przystankiem na drodze do tego będzie Getafe.

REKLAMA

Zobacz wideo Usyk zdradza, co robił na wojnie. "Patrolowałem ulice"

LaLiga: FC Barcelona na inaugurację sezonu zagra z Getafe. Robert Lewandowski ma misję do wykonania

Getafe w poprzednim sezonie do samego końca chroniło się przed spadkiem. 23 kwietnia drużynę przejął Pepe Bordalas i to jemu udało zapewnić piłkarzom spod Madrytu utrzymanie z dwupunktową przewagą nd strefą spadkową. Pod jego wodzą Getafe wygrało trzy z siedmiu spotkań, dwa zremisowało i dwa przegrało.

Gol Polaka na inaugurację sezonu w Holandii. Zwróci uwagę Santosa? [WIDEO]

O dziwo w poprzednich rozgrywkach FC Barcelona miała ogromne problemy w rywalizacji z Getafe. W pierwszym meczu przed własną publicznością wygrała tylko 1:0 po trafieniu Pedriego. W rewanżu na wyjeździe zremisowała 0:0, podobnie, jak w sezonie 2021/22. Oznacza to, że ostatnie dwie wizyty "Barcy" na obiekcie dzisiejszego rywala kończyły się bezbramkowymi remisami.

Znamy plany Kuleszy. Prezes PZPN wyjeżdża z Polski

Na swojego pierwszego gola w rywalizacji z Getafe czeka za to Robert Lewandowski. W zeszłym sezonie Polak zagrał tylko w drugim meczu z tym zespołem, ponieważ w pierwszym pauzował za czerwoną kartkę. W okresie przygotowawczym najlepszy strzelec Barcelony w czterech występach dwukrotnie trafiał do siatki, dlatego można liczyć, że uda mu się to również i dzisiaj. Poza tym Lewandowski z pewnością liczy na pierwszą od dwóch kolejek bramkę w LaLiga.

O której gra FC Barcelona? Gdzie oglądać mecz z Getafe? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Getafe w niedzielę 13 sierpnia o godzinie 21:30. Transmisję na żywo z tego meczu będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.