Real Madryt zainaugurował nowy sezon. Debiutant za 100 milionów strzelił gola [WIDEO]

W poprzednim sezonie Barcelona zdobyła mistrzostwo Hiszpanii z 10 punktami przewagi nad faworyzowanym Realem Madryt, ale kompletnie zawiodła w europejskich pucharach, gdy odpadła już w fazie grupowej Ligi Mistrzów i przegrała z Manchesterem United w Lidze Europy. Real w LM dotarł aż do półfinału, gdzie dopiero wyeliminował go Manchester City, późniejszy triumfator. Celem Realu na ten sezon jest odzyskanie panowania w Hiszpanii i, jak zwykle, walka o LM. I właśnie dlatego prezes Florentino Perez zainwestował ponad 100 milionów w Jude'a Bellinghama, który opuścił Borussię Dortmund. No i Anglik błyskawicznie zaaklimatyzował się w nowym klubie. Najpierw błyszczał w sparingach, a teraz w 1. kolejce ligi hiszpańskiej. Ale po kolei.

Real mierzył się z Athletic Bilbao, ósmym zespołem poprzedniego sezonu. Goście objęli prowadzenie w 28. minucie, gdy Rodrygo wykorzystał przytomne podanie Dani Carvajala i strzałem z ostrego kąta pokonał bramkarza. W zeszłym sezonie Brazylijczyk strzelił 19 goli, z czego 9 w lidze, ale teraz ma apetyt na więcej, bo latem z klubu odszedł Karim Benzema, skuszony saudyjskimi petrodolarami.

Jeszcze przed przerwą zrobiło się 2:0, a bramkę zdobył debiutant - Bellingham, który znalazł się w dobrym miejscu w dobrym czasie po rzucie rożnym.

W drugiej połowie nie działo się zbyt wiele ciekawego. Real oddał trzy celne strzały, ale żadnego groźnego. Z kolei piłkarze Athletic Bilbao też nie wykorzystali nieobecności kontuzjowanego Thibauta Courtoisa. Bramkarz Andrij Łunin nie zanotował żadnej wymagającej interwencji. W drugiej połowie nie zobaczyliśmy żadnych goli, więc Real wygrał 2:0.

Barcelona swój mecz rozegra w niedzielę wieczorem z Getafe. W następnej kolejce rywalami Królewskich będą piłkarze Almerii.

