Media: Real Madryt znalazł nowego bramkarza. "Całkowite porozumienie"

Tuż przed startem nowego sezonu gruchnęła wiadomość, że Thibaut Courtois nie pojawi się w jego trakcie na boisku, a przynajmniej w jego znacznej części. Belg podczas treningu doznał zerwania więzadeł krzyżowych w lewym kolanie i stało się jasne, że czeka go przynajmniej 10 miesięcy przerwy od gry. To sprawiło, że Real Madryt musiał natychmiast ruszyć na poszukiwania jego zastępcy i wydaje się, iż już go znalazł.

Media: Kepa Arrizabalaga dogadany z Realem Madryt. Wciąż pozostaje najdroższym bramkarzem świata

Jak podaje hiszpańskie "Relevo", Real Madryt i Chelsea są już dogadane w kwestii przenosin Kepy Arrizabalagi. Operacja ma zostać zamknięta w ciągu najbliższych kilkunastu, a być może nawet kilku godzin. Hiszpan trafi do ekipy "Królewskich" na zasadzie wypożyczenia. Z tego powodu 28-latek miał odrzucić ofertę Bayernu Monachium, który również chciał go do siebie sprowadzić w obliczu przedłużającej się absencji Manuela Neuera. Ten woli jednak trafić na Santiago Bernabeu.

Co ciekawe do Realu mógł przejść już w 2018 roku, ale wówczas jego transfer wstrzymał Zinedine Zidane i ostatecznie trafił do Chelsea. Angielski zespół zapłacił za niego Atlhetikowi Bilbao 80 milionów euro, dzięki czemu Kepa wciąż pozostaje najdroższym bramkarzem świata. Czy ten transfer opłacił się londyńczykom? Nie do końca. O ile pierwszy sezon w jego wykonaniu był przyzwoity (39 bramek wpuszczonych w Premier League i osiem czystych kont), o tyle w drugim liczby nie były już tak dobre (47 bramek wpuszczonych i tylko osiem czystych kont). Na dodatek Hiszpanowi znacznie częściej przydarzały się błędy, co sprawiło, że w kolejnych dwóch sezonach zaliczył odpowiednio ledwie siedem i cztery występy ligowe, a numerem jeden w klubie był Edouard Mendy. Dopiero w ostatnim sezonie Kepa odzyskał pozycję i prezentował się całkiem solidnie (33 wpuszczone bramki i dziewięć czystych kont w PL).

Jeśli Arrizabalaga faktycznie przejdzie do Realu, wówczas powinien dostać wielką, być może niepowtarzalną szansę na udowodnienie swojej wartości. Z informacji "Relevo" wynika, że "Królewscy" zrezygnowali ze starań o Bono z Sevilli, a także Davida De Geii (bez klubu). Jego rywalem o miejsce w składzie będzie Andrij Łunin.