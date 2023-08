Carlo Ancelotti wskazał następcę Courtois. "Świetny bramkarz"

W czwartek Real Madryt przekazał fatalne wieści. Podczas treningu poważnej kontuzji doznał Thibaut Courtois. "Po testach przeprowadzonych u naszego zawodnika Thibaut Courtois zdiagnozowano u niego zerwanie więzadła krzyżowego przedniego lewego kolana. Zawodnik przejdzie operację w najbliższych dniach" - czytamy w komunikacie. Belg prawdopodobnie straci niemal cały sezon.

Carlo Ancelotti zabrał głos ws. nowego bramkarza

Uraz Courtois bardzo skomplikował sytuację Realu Madryt. Belg jest podstawowym bramkarzem drużyny i wydawało się, że teraz działacze jak najszybciej ściągną kogoś na jego miejsce. Innego zdania jest Carlo Ancelotti, który twierdzi, że zastępcą Courtois może zostać rezerwowy golkiper Andrij Łunin.

- Całkowicie ufamy Łuninowi. Jest świetnym bramkarzem. Jedyne czego mu brakuje, to doświadczenie. Mamy czas do 31 sierpnia, aby rozwiązać ten problem. Poza Łuninem mamy bramkarzy z ogromnym potencjałem, ale są jeszcze bardzo młodzi. Jeśli kogoś ściągniemy, to wyłącznie do rywalizacji, ponieważ wierzymy w Łunina - powiedział na konferencji prasowej.

Media podały już nazwiska potencjalnych nowych bramkarzy Realu Madryt. Najwięcej mówi się o Bono z Sevilli, Kepie Arrizabaladze z Chelsea oraz Davidzie de Gei, który od początku lipca jest bez klubu. Obecnie nie wiadomo, czy którykolwiek z nich ma szansę na angaż, ale biorąc pod uwagę słowa Ancelottiego, jeśli Real zdecyduje się kogoś ściągnąć, to nie należy spodziewać się wielkich nazwisk.

Real Madryt rozpocznie sezon już w najbliższą sobotę o godzinie 21:30. W pierwszej kolejce zagra na wyjeździe z Athletikiem Bilbao.