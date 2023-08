Przed Lewandowskim najważniejszy sezon. "Koniec ery"

Nie podejrzewam, że prognoza Linekera, byłego angielskiego napastnika, a obecnie czołowego eksperta piłkarskiego na Wyspach, jest rewanżem za to, że Lewandowski parę miesięcy temu odmówił udzielenia mu wywiadu - choć i na takie rewelacje można natrafić w mediach społecznościowych. Lineker mówiący o Lewandowskim w tak dużej gazecie jak "Sport Bild" musiał rozejść się po świecie, ale w gruncie rzeczy Anglik nie powiedział niczego wstrząsającego. Przed nim już cały tabun byłych piłkarzy, ekspertów, dziennikarzy i kibiców przepowiadał zmierzch Lewandowskiego. Zresztą każdy, kto wie, że w prawdziwym świecie nie ma Benjaminów Buttonów, zdaje sobie sprawę, że jego era rzeczywiście zbliża się do końca. Lewandowski w trzecim meczu tego sezonu będzie już miał 35 lat, więc to naturalne, że na jednej ręce policzymy lata gry, które mu pozostały. Samo określenie ostatnich lat "erą Lewandowskiego" jest wręcz nobilitujące i nie wskazuje na złośliwość wypowiadającego. Spór dotyczy jedynie tego, jak szybko ten zmierzch nastąpi i kiedy na dobre odwrócimy wzrok od Lewandowskiego, by spoglądać w stronę Erlinga Haalanda, Harry'ego Kane'a czy Kyliana Mbappe. Odpowiedź może dać już ten sezon.

Poprzedni sezon stawiał pytania, nadchodzący powinien na nie odpowiedzieć

Dlatego wydaje się, że będzie jeszcze ciekawszy do poprzedniego. Tamten stawiał pytania, ten powinien na nie odpowiedzieć. Najważniejsza zagadka dotyczyła wyraźnego spadku formy Lewandowskiego między listopadem a kwietniem. Nie tylko strzelał wtedy mniej goli, lecz także niemal każdy element jego gry, od najprostszych - jak przyjęcie i podanie piłki, przygotowanie fizyczne czy trafność boiskowych decyzji - po bardziej skomplikowane - jak zgranie z kolegami i odnalezienie się w taktyce trenera - odstawał od normy z ostatnich lat.

Wytłumaczenia szukano na boisku i sugerowano, że Lewandowski mógł mieć drobną kontuzję, którą przemilczał, a która krępowała jego ruchy podczas meczów, albo był rozstrojony mundialem rozegranym w środku sezonu. Spekulowano, że brakowało mu obozu przygotowawczego po zimowej przerwie, która w Bundeslidze jest normą, a w Hiszpanii jej nie ma. Ale przyczyna mogła też leżeć poza boiskiem i wiązać się z dużym zamieszaniem wokół Lewandowskiego, który jako kapitan reprezentacji Polski obrywał za aferę premiową, a poza tym wciąż sądził się z byłym agentem Cezarym Kucharskim, czym żyły wszystkie sportowe i plotkarskie media.

Sporo gdybania i snucia domysłów, ale cóż pozostało, skoro sam Lewandowski nie do końca musiał znać przyczyny swojej słabszej gry? Były też wnioski bardziej ostateczne: że obserwujemy właśnie początek jego końca, bo wiek coraz bardziej daje o sobie znać i Barcelona będzie dla niego zejściem ze szczytu osiągniętego w Bayernie Monachium. To zresztą od początku obudziło wątpliwości części kibiców i ekspertów, którzy martwili się, że mająca olbrzymie problemy finansowe Barcelona płaci za 34-letniego napastnika, któremu pozostawał rok kontraktu, 45 mln euro, i oferuje wysoką umowę obowiązującą aż cztery lata. Obawy nie tyle dotyczyły pierwszego sezonu, bo po napastniku tej klasy należało spodziewać się dość szybkiej aklimatyzacji i w miarę bezbolesnego wejścia do nowej ligi, ile kolejnych lat.

Lewandowski świetnie zaczął tamten sezon, nieźle go skończył, ale środek był co najmniej niepokojący. I tego właśnie środka dotyczą pytania przed tym sezonem. Owszem, Polak został królem strzelców, ale konkurencja była niewielka. 23 zdobyte bramki nie dałyby mu tego tytułu w żadnym innym sezonie od 2001/2002, gdy najlepszym strzelcem był Diego Tristan z Deportivo La Coruna, mający 21 goli. Cały sezon Barcelony też był niejednoznaczny: zdobyła mistrzostwo Hiszpanii z 10 pkt nad faworyzowanym Realem Madryt, ale kompletnie zawiodła w europejskich pucharach, gdy odpadła już w fazie grupowej Ligi Mistrzów i przegrała z Manchesterem United w Lidze Europy.

"Lewandowski w okresie przygotowawczym grał naprawdę słabo, ale pociesza mnie jedno"

Zbliżający się sezon powie o formie Lewandowskiego znacznie więcej. Będzie grał równo jak w Bayernie? A może znów miesiące lepsze będzie przeplatał słabszymi? Ile będzie dobrych, a ile złych? To konsekwencja upływu lat czy tylko chwilowa zniżka formy, która może przytrafić się każdemu? W jednym sezonie, w dodatku tak nietypowym jak poprzedni, bo przedzielonym mundialem, a przy tym pierwszym w nowym miejscu, po zmianie ligi, kilka słabszych miesięcy nie było jeszcze powodem do paniki. Ale gdyby przytrafił się już drugi taki - albo słabszy - sezon? W Barcelonie zabiją wówczas wszystkie alarmowe dzwony. Kontrakt Polaka wygasa przecież dopiero w 2026 r.

Nawet po meczach sparingowych widać, że kibice Barcelony są czujni i wnikliwie przyglądają się Lewandowskiemu, próbując oszacować jego formę. Polak zagrał 225 minut w czterech meczach i strzelił w nich dwa gole - z Arsenalem i Tottenhamem. Diagnozy są podobne, jak w słabszych miesiącach poprzedniego sezonu: nie widać błysku ani rosnącego zgrania z kolegami. "Strzelił gola po zaledwie trzech minutach, ale poza tym niezbyt często uczestniczył w grze zespołu" - oceniał go kataloński "Sport" po ostatnim spotkaniu z Tottenhamem.

Zaniepokojenie czuć także w Polsce. Inaczej wypowiedź Linekera nie obiłaby się takim echem i nie była tak szeroko dyskutowana w mediach. Gdyby wszyscy zgadzali się, że Lewandowski w tym sezonie wróci na swój najwyższy poziom, wypowiedź Anglika zostałaby uznana za głupią i nikt nie pamiętałby o niej już następnego dnia. Wątpliwości jednak są. Nie wiadomo jednak, czy Lineker ma rację, czy się pospieszył. Zbliżający się sezon może odpowiedzieć i na to pytanie.

- Forma Lewandowskiego jest dzisiaj zagadką. Trudno też przewidzieć, jaki to będzie sezon w jego wykonaniu - przyznaje Michał Gajdek, mieszkaniec Barcelony, socio klubu od 2007 r., redaktor naczelny FCBarca.com i współtwórca podcastu "9CAMPNOU". - W okresie przygotowawczym grał naprawdę słabo. Ale pociesza mnie to, że rok temu było podobnie. Też grał kiepsko w sparingach, jednak ligowy sezon rozpoczął bardzo dobrze i wystrzelił od razu z bardzo wysoką formą. Może znów tak będzie, a może zobaczymy takiego Lewandowskiego, jak po mundialu. Jeden z problemów wydaje się naprawiony, bo w końcu Polak ma konkurencję w składzie. Xavi zaczął ustawiać na środku ataku Ferrana Torresa, który nawet strzelił kilka goli w sparingach, więc jest jakąś alternatywą. Zimą do Barcelony ma jeszcze dołączyć Vitor Roque, 18-letni napastnik z Athletico Paranaense, który będzie mógł się od Lewandowskiego uczyć, a w razie potrzeby pozwoli mu trochę odpocząć. Brakowało tego w poprzednim sezonie. Polak grał niemal cały czas, mimo zawieszenia po czerwonej kartce i tak miał najwięcej rozegranych minut ze wszystkich graczy z pola - dodaje.

- W wywiadach, których Lewandowski udzielił po sezonie, nie wypierał się tego, że przez kilka miesięcy był w słabszej formie. To dobry znak, że sam dostrzegł problem i go nie bagatelizował. Myślę, że ma swoje przemyślenia, co było przyczyną, bo na koniec sezonu widzieliśmy już fizyczne odbicie. Na pewno Barcelona mniej stawia na przygotowanie fizyczne niż Bayern, więc Polak może zechce na własną rękę o to zadbać i nieco podkręcić sobie wymagania, żeby doprowadzić się do tego poziomu, do którego był przez lata przyzwyczajony? - zastanawia się Gajdek.

Wielka niewiadoma. Barcelonie doskwierają stare problemy. Ale są też nowe

I choć jesteśmy w przededniu sezonu, to o Barcelonie wciąż niewiele wiadomo. Ani jak ta drużyna będzie wyglądała za trzy tygodnie, gdy zamknie się okno transferowe, ani jak będzie wyglądał ich największy rywal, Real Madryt, który właśnie na wiele miesięcy stracił bramkarza Thibauta Courtoisa i wciąż nie powitał Kyliana Mbappe. Wielu kibiców Barcelony wierzy oczywiście w obronienie mistrzostwa i lepszy występ w europejskich pucharach, a także w to, że Lewandowski znów zostanie królem strzelców, tym bardziej że konkurencję ma słabszą niż rok temu, bo z Realu odszedł Karim Benzema. Ale Barcelonie też doskwierają problemy. Stare - jak ponowny problem z rejestracją kupionych zawodników ze względu na rygorystyczne przepisy finansowego fair play i konieczność zaciągnięcia kolejnej "finansowej dźwigni", czyli odsprzedania części klubowych aktywów - a także nowe - jak konieczność rozgrywania tego sezonu na Estadi Olympics Lluis Companys z uwagi na przebudowę Camp Nou. To stadion mniejszy i oddalony od centrum miasta. Doping, wbrew prośbom Xaviego Hernandeza, który po spotkaniu z Tottenhamam chwycił za mikrofon i apelował do kibiców o jak największe wsparcie, najprawdopodobniej będzie na nim znacznie słabszy niż na Camp Nou. A to niejedyna niespełniona prośba trenera.

Xavi chciałby kolejnych transferów. Kilka tygodni temu apelował nawet o trzech nowych zawodników, ale przy obecnych problemach Barcelony to nierealne. Do klubu trafili już Inigo Martinez, Ilkay Gundogan i Oriol Romeu, a odeszli z niego Franck Kessie i Nico Gonzalez, a lada moment powinien też odejść Ousmane Dembele. Co gorsza, władze Barcelony są podzielone na temat tego, kto powinien być ewentualnym wzmocnieniem. Rok temu rozstrzygali to między sobą właściciel Joan Laporta, dyrektor Mateu Alemany i trener Xavi. Dzisiaj wysłuchany musi być jeszcze Deco, który wczesnym latem dołączył do klubu, by zastąpić Alemany’ego, będącego już jedną nogą w Aston Villi. Alemany w ostatnim momencie jednak zmienił zdanie i został w klubie, a w gabinetach zapanował jeszcze większy bałagan. Każdy broni swoich pomysłów. Deco chciałby Ivana Fresnedę, 18-letniego prawego obrońcę Realu Valladolid, Laporcie marzy się gwiazda, Neymar, a Xavi już od roku prosi o Bernardo Silvę z Manchester City. Na razie jednak trzeba zrobić wszystko, by zarejestrować tych, którzy już są w klubie i tych, którym przedłużono kontrakty. To, kogo będzie miał Lewandowski wokół siebie, też wpłynie na jego grę.