Brutalna zagrywka PSG. Barcelona ma 24 godziny, inaczej straci miliony

Ousmane Dembele w trwającym właśnie okienku transferowym ma opuścić FC Barcelonę, w której występuje od 2017 roku. Przenosiny Francuza do Paris Saint Germain potwierdził nawet znany dziennikarz sportowy Fabrizio Romano.

PSG straciło cierpliwość do Barcelony. Może zadać jej wielki cios

Chociaż słynne "here we go" od Włocha padło już tydzień temu, wciąż nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia transferu. Według doniesień hiszpańskich mediów wszystko przez postawę FC Barcelony, która opóźnia finalizację transakcji i wciąż nie wysłała wszystkich dokumentów potrzebnych PSG na wezwanie zawodnika na testy medyczne.

Katalończycy nie chcą pozbywać się Dembele, choć transferu pragnie sam piłkarz. Przyznał to Xavi po wygranym 1:0 meczu towarzyskim z Milanem podczas tournee po Stanach Zjednoczonych. - Będę szczery. Dembele powiedział, że chce odejść. Otrzymał ofertę z PSG i już nic nie możemy zrobić. Nie jestem zadowolony, ale to jego decyzja - powiedział trener mistrzów Hiszpanii.

Paryski klub za skrzydłowego zapłacić ma 50 milionów euro, jednak jeśli Barcelona nadal będzie grała na zwłokę, może zadać jej duży cios, który pozbawi jej tej kwoty. Według informacji "Mundo Deportivo" prezes PSG Nasser Al-Khelaifi zapowiedział władzom Barcelony, że jeśli w ciągu 24 godzin nie umożliwi przeprowadzenia transferu, mistrzowie Francji poinformują Dembele, aby wrócił do Katalonii, a umowa z nim zostanie podpisana za rok, gdy skończy mu się obecny kontrakt i będzie już wolnym zawodnikiem. Taki ruch zagwarantowałby piłkarzowi dodatkową premię.

Mimo dużej niechęci Barcelony, sprzedaż Dembele będzie konieczna ze względu na bardzo zły stan finansów klubu. Mistrzowie Hiszpanii według mediów planują zakontraktować jeszcze paru piłkarzy, a zastrzyk gotówki od PSG znacznie by im to umożliwił. Francuz w katalońskim zespole występuje od 2017 roku, gdy przeszedł do niego z Borussii Dortmund. Przez ostatnie pięć lat zawodnik ten zdobył z FC Barceloną trzy mistrzostwa Hiszpanii i po dwa puchary oraz superpuchary kraju.