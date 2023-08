Dramat Courtoisa. Real już wytypował następcę. Ancelotti odrzucił gwiazdę

20 mln euro - takiej kwoty za Yassine'a Bounou oczekuje Sevilla. To Marokańczyk ma zostać zastępcą Thibauta Courtoisa w Realu Madryt. Belg najprawdopodobniej straci cały sezon z powodu zerwania więzadła krzyżowego.

Do kontuzji doszło w czwartek w trakcie treningu. Według relacji hiszpańskich mediów Real podszedł do sprawy na spokojnie i natychmiastowo rozpoczął poszukiwania zastępstwa dla Courtoisa. Jeszcze w czwartek media informowały, że na liście życzeń klubu znajdowały się trzy nazwiska.

Byli nimi: Kepa Arrizabalaga, David de Gea oraz właśnie Bounou. Pierwszy jest w trakcie rozmów z Bayernem Monachium. Drugi, choć pozostaje bez klubu po odejściu z Manchesterem United, nie przekonał Carla Ancelottiego. Wybór padł na Bounou.

Chociaż w jego kontrakcie istnieje klauzula wykupu w wysokości 50 mln euro, to Sevilla odda zawodnika za zdecydowanie niższą kwotę. Wszystko po to, by jak najszybciej podreperować klubowy budżet.

Real chce Bono

Ale nawet mimo to nie wiadomo, czy transakcja dojdzie do skutku. Nie wiadomo bowiem, czy Real zdecyduje się na natychmiastowe wykupienie Bounou. Wicemistrzowie Hiszpanii najchętniej wypożyczyliby bramkarza na rok i oddali do Sevilli, gdy do zdrowia wróci Courtois.

Przed Bounou ogromna szansa przejścia do jednego z największych klubów na świecie, a jeszcze chwilę temu wydawało się, że w ogóle wyjdzie z Europy. Bramkarz Sevilli był o krok od transferu do Arabii Saudyjskiej, jednak ten został wstrzymany z powodu sytuacji z Courtoisem i Realem.

Bounou trafił do Sevilli w 2019 r. Początkowo było to wypożyczenie z Girony, jednak po roku zawodnik został wykupiony. Od tamtej pory Marokańczyk rozegrał 140 meczów, w których zachował 58 czystych kont i strzelił nawet jednego gola. Bounou z Sevillą dwukrotnie triumfował w Lidze Narodów.