To byłaby sensacja. Znalazł się chętny na gwiazdę Barcelony. Trener go chce

Niespełna dwa lata temu Ansu Fati przedłużył kontrakt z FC Barcelona do końca czerwca 2027 roku. Wtedy młody skrzydłowy był wielką nadzieją katalońskiego klubu, ale od tamtego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi i nie potrafił złapać równej formy pod wodzą Xaviego Hernandeza. Dlatego od jakiegoś czasu nie brakuje pogłosek, że może odejść z Barcelony.

REKLAMA

Zobacz wideo Ale debiut byłego piłkarza w MMA! "Niejednego koksa pod dyskoteką ubiłem"

Fati w meczach przygotowawczych przed nowym sezonem pozostawał tylko zmiennikiem. Nie przeszkodziło mu to w zdobyciu dwóch bramek przez 135 minut, gdy był na boisku. Sam skrzydłowy ma być nastawiony na pozostanie w klubie, ale jego odejście mogłoby zostać wymuszone, żeby FC Barcelona mogła spiąć Finansowe Fair Play. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że Fati mógłby trafić do PSG.

Diego Simeone chce Ansu Fatiego w Atletico Madryt

Alex Silvestre z programu "El Chiringuito" poinformował, że sam Diego Simeone poprosił władze klubu, żeby przyglądały się sytuacji Ansu Fatiego. Piłkarz jest uważnie obserwowany przez Atletico Madryt, żeby wypełnić lukę, jaka może powstać po odejściu Joao Felixa.

Barcelona nagrała Lewandowskiego. Tuż po meczu. Niebywałe [WIDEO]

Ewentualny transfer Fatiego z Barcelony do Atletico byłby jednym z wielu w ostatnich latach między tymi klubami. Ze stolicy Hiszpanii do stolicy Katalonii trafiali m.in. Arda Turan, czy Antoine Griezmann, a w drugą stronę również Griezmann, czy Luis Suarez oraz David Villa w przeszłości. Przyszłość Fatiego może wahać się do końca letniego okienka transferowego z powodu tego, że ciągle nie wiadomo kto trafi, a kto może odejdzie z FC Barcelony.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ciężka kontuzja bramkarza Realu. Klub musi szukać zastępcy. Polak wśród kandydatów

Ansu Fati zadebiutował w FC Barcelonie w sierpniu 2019 roku. Od tamtego czasu rozegrał 109 spotkań, w których strzelił 29 bramek i zanotował 10 asyst. Za to z powodu kontuzji i różnych problemów zdrowotnych przegapił już aż 86 spotkań katalońskiego klubu.