Barcelona nagrała Lewandowskiego. Tuż po meczu. Niebywałe [WIDEO]

Końcówkę lipca i początek sierpnia zawodnicy FC Barcelony spędzili w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozegrali kilka meczów towarzyskich w ramach corocznego tournée. Podczas takiego zgrupowania zespół Xaviego zmierzył się m.in. z Realem Madryt i pokonał stołeczną drużynę 3:0.

Lewandowski po meczu idzie na siłownię. "Nie do zatrzymania"

Po powrocie z wyjazdu do Ameryki Północnej FC Barcelona rozegrała jeszcze jeden, ostatni już mecz przygotowujący do zbliżających się zmagań ligowym. Katalończycy we wtorek 8 sierpnia zmierzyli się z Tottenhamem Hotspur w ramach symbolicznego, organizowanego co roku przez Barcelonę Pucharu Gampera, hołdującego byłego zawodnika i prezydenta klubu.

Londyńczycy musieli uznać wyższość FC Barcelony, która pokonała ich na własnym terenie 4:2 po bramkach Roberta Lewandowskiego, Ferrana Torresa, Ansu Fatiego i Abde Ezzalzouliego. Kapitan reprezentacji Polski rozegrał w tym spotkaniu 61 minut i najwyraźniej nie było to dla niego wystarczająco, gdyż po ostatnim gwizdku udał się na siłownię, co pokazał klub w mediach społecznościowych.

Na Twitterze oraz TikToku FC Barcelony pojawiły się nagrania ukazującego Roberta Lewandowskiego tuż po meczu z Tottenhamem, wyciskającego ciężary na ławce.

"Nie do zatrzymania", "Lewandowski aktywuje tryb Lewandowskiego", "Tak wygląda koniec meczu dla Lewego" - takie komentarze można przeczytać pod postami.

W ubiegłym sezonie Robert Lewandowski dla FC Barcelony rozegrał 46 spotkań, w których zdobył 33 bramki i zanotował osiem asyst. Króla strzelców ligi hiszpańskiej ponownie w akcji zobaczymy już 13 sierpnia. Wówczas jego zespół zmierzy się na wyjeździe z Getafe w ramach pierwszej kolejki La Ligi.