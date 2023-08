Oficjalnie. Barcelona w końcu pozbyła się piłkarza. Żal i poczucie krzywdy

Raptem rok trwała przygoda Francka Kessiego na Camp Nou. 26-latek z Wybrzeża Kości Słoniowej latem zeszłego roku podpisał kontrakt z FC Barceloną jako wolny zawodnik, po tym jak wygasł jego kontrakt z AC Milan. W poprzednim sezonie w barwach Barcy rozegrał aż 43 spotkania, lecz zdecydowana większość z nich jako rezerwowy. Zdobył trzy bramki, w tym jedną przeciwko Realowi Madryt w meczu ligowym.

"FC Barcelona i Al-Ahli SC uzgodniły transfer w wysokości 12,5 miliona euro za zawodnika Francka Kessiego. Chcemy skorzystać z okazji, aby publicznie podziękować Franckowi za jego zaangażowanie i poświęcenie oraz życzyć mu wszystkiego najlepszego i samych sukcesów w przyszłości" - podali w oficjalnym komunikacie mistrzowie Hiszpanii. To ciekawa informacja, albowiem rzadko zdarza się, aby klub otwarcie informował o uzyskanej kwocie transferowej. "Mimo że nie był konsekwentnym podstawowym zawodnikiem, odegrał kluczową rolę w trakcie sezonu dla drużyny Xaviego Hernandeza" - podsumowują.

Jak poinformował dziennik "Sport", zawodnik opuszcza Barcelonę z żalem i poczuciem krzywdy. Według informacji dziennikarzy Iworyjczyk czuje się wykorzystany, że został sprowadzony do klubu ze stolicy Katalonii tylko po to, by klub mógł na nim zarobić, szczególnie że rok temu przybył do Barcelony bez kwoty odstępnego.

W szatni w saudyjskim Al-Ahli SC Kessie spotka wielu swoich kolegów, którzy w ostatnim czasie grali w Premier League. To Riyad Mahrez z Manchesteru City, Roberto Firmino z Liverpoolu, Edouard Mendy z Chelsea czy Allan Saint-Maxime z Newcastle. Ponadto media informują, że coraz bliżej klubu jest Piotr Zieliński. Pierwszym trenerem zespołu został Matthias Jaissle, do niedawna szkoleniowiec RB Salzburg.