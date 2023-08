Walczą o transfer Lewandowskiego! Nie chcą odpuścić. "Panuje niepokój"

Pod koniec czerwca media informowały, że Robert Lewandowski usłyszał lukratywną ofertę transferową od Al-Ittihad, do którego w lecie trafił Karim Benzema. Polak jednak szybko uciął plotki o możliwym odejściu do Arabii Saudyjskiej i zadeklarował, że chce spędzić kolejne lata w FC Barcelonie. Wydawało się, że temat transferu jest zamknięty, ale hiszpańskie media obiegły nowe, zaskakujące doniesienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Karaś na dopingu. Wrzosek ujawnia: Parę rzeczy mi się nie zgadzało

Robert Lewandowski przyjmie ofertę z Arabii Saudyjskiej? FC Barcelona jest chętna i ma plan B

Hiszpański dziennikarz Enric Canyellas przekazał szokujące wieści. Jego zdaniem jeden z klubów z Arabii Saudyjskiej wciąż nie odpuszcza w sprawie Roberta Lewandowskiego. Polak miał usłyszeć kolejną, bardzo lukratywną ofertę kontraktu. Napastnik miałby być skłonny do przyjęcia propozycji.

Kłopoty Barcelony. Mają plan. Sprytny. Chcą oszukać system

- W tej chwili w Barcelonie panuje niepokój. Ze środowiska Lewandowskiego zaczęła się seria ruchów i komentarzy. Podobno Polak mógł przedstawić klubowi bardzo ważną ofertę, która nadejdzie z Arabii Saudyjskiej - przekazał dziennikarz.

Podobno FC Barcelona wyraziła chęć przyjęcia oferty za Polaka. Władze klubu szykują już plan B w przypadku odejścia napastnika i mają na oku jego zastępców. Głównym kandydatem ma być Dusan Vlahović z Juventusu. Według Canyellasa w Barcelonie panuje przeświadczenie, że tylko Haaland i właśnie Vlahović są na poziomie Lewandowskiego i mogliby go zastąpić.

Piłkarz Barcelony odchodzi z żalem i poczuciem krzywdy. Uważa, że został wykorzystany

Wcześniej wiele klubów miało proponować za Serba około 80 milionów euro. Oznacza to, że oferta od Saudyjczyków za Lewandowskiego mogłaby oscylować właśnie w tych okolicach. Polak rok temu dołączył do Barcelony za 45 milionów euro i podpisał kontrakt do czerwca 2026 roku. Informacje hiszpańskiego dziennikarza są szokujące, ale jego zdaniem sytuacja jest rozwojowa i nabiera tempa.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W poprzednim sezonie Robert Lewandowski rozegrał dla Barcelony 46 meczów, w których zdobył 33 gole i zaliczył osiem asyst. Ponadto wygrał mistrzostwo Hiszpanii i zakwalifikował się do gry w Lidze Mistrzów. Wciąż wydaje się, że nie byłby chętny, by odejść do Arabii Saudyjskiej.