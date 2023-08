Piłkarz Barcelony odchodzi z żalem i poczuciem krzywdy. Uważa, że został wykorzystany

Raptem rok potrwała przygoda Francka Kessiego w Barcelonie. Zawodnik, który trafił do Katalonii zeszłego lata, w ciągu najbliższych dni ma zostać piłkarzem Al-Ahli. Jak poinformował dziennik "Sport", Iworyjczyk opuszcza Barcelonę z żalem i poczuciem krzywdy.

Według informacji dziennikarzy Kessie ma poczucie, że został sprowadzony do Barcelony tylko po to, by klub na nim zarobił. Przed rokiem Barcelona nie musiała płacić odstępnego za Kessiego, ponieważ ten trafiał do niej jako wolny zawodnik po tym, jak wygasł jego kontrakt z Milanem.

W poprzednim sezonie Kessie rozegrał 43 mecze, strzelił trzy gole i miał trzy asysty. Mimo to spokojnie można określić go jedynie mianem zmiennika. Kessie przebywał bowiem na boisku średnio przez 40 minut na mecz.

Kessie rozczarowany postawą Barcelony

Iworyjczyk czuje się oszukany, bo kiedy wyjeżdżał na urlop, nikt nie poinformował go, że musi szukać nowego pracodawcy. Dopiero po plotkach łączących go z odejściem z Camp Nou zdecydował się na rozmowę z Xavim, który poinformował zawodnika, że nie ma dla niego miejsca w drużynie.

Widać to było po sparingach, bo Kessie wystąpił jedynie przez 45 minut w meczu z Arsenalem. Iworyjczyk nie zagrał ani przeciwko Realowi Madryt, ani przeciwko Milanowi. Kessie nie wystąpił też w meczu o Puchar Gampera z Tottenhamem.

Kilka dni temu hiszpańskie media poinformowały, że Kessie porozumiał się z Al-Ahli, które zapłaci za niego koło 15 mln euro. Sam zawodnik ma otrzymać pensję znacznie wyższą niż w Barcelonie. Mimo to Kessie chciałby zostać na Camp Nou.

To jednak jest niemożliwe. Xavi nie będzie na niego stawiał, a klub robi wszystko, by wyprowadzić swoje finanse na prostą i wzmocnić się jeszcze przed rozpoczynającym się w ten weekend sezonem.