Robert Lewandowski przez lata zachwycał na boiskach Bundesligi - najpierw w barwach Borussii Dortmund, a następnie Bayernu Monachium. Łącznie rozegrał w Niemczech 384 mecze, w których strzelił 311 goli. Z ekipą z Monachium triumfował zarówno w Bundeslidze jak i Lidze Mistrzów. Dorzucił do tego także wiele indywidualnych nagród, takich jak między innymi Piłkarz Roku FIFA. Dzięki temu Polak stał się gwiazdą światowej piłki.

Gary Lineker mówi otwarcie o Robercie Lewandowskim

Latem zeszłego roku Lewandowski przeniósł się do FC Barcelony. Napastnik potwierdził, że nadal jest w wysokiej formie. Z 23 bramkami został najlepszym strzelcem La Ligi, a z drużyną sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii. Mimo to Gary Lineker uważa, że jego era dobiega powoli do końca.

- Jeśli mówimy o dziewiątkach, Lewandowski powoli zbliża się do końca ery. Przez wiele lat był czołowym napastnikiem. Harry Kane również jest na szczycie tak jak i oczywiście Haaland. Nie możemy też zapomnieć o Cristiano Ronaldo, który przesunął się do środka z lewej strony. Kylian Mbappe zwykle gra na lewej stronie. Ale jeśli zapytasz mnie, którego zawodnika najbardziej chciałbym mieć w swojej drużynie, to jest to Mbappe. On jest kompletnym i znakomitym piłkarzem - powiedział w rozmowie z "Bildem".

Hiszpanie martwią się skutecznością Lewandowskiego

Obecnie Robert Lewandowski przygotowuje się z FC Barceloną do nadchodzącego sezonu. Ekipa z Katalonii niedawno zakończyła tournee po Stanach Zjednoczonych. Tam zmierzyła się z Arsenalem (3:5), Realem Madryt (3:0) i Milanem (1:0). Polak rozegrał łącznie 165 minut i strzelił jednego gola. Hiszpańska prasa jest zmartwiona skutecznością napastnika i twierdzi, że jest zbyt osamotniony.

Przed FC Barceloną jeszcze jeden mecz towarzyski. We wtorek o godzinie 20:00 zagra z Tottenhamem. A już w najbliższą niedzielę o godzinie 21:30 zmierzy się z Getafe w pierwszej kolejce nowego sezonu La Ligi.