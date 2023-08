Media: Real ustalił cenę. Tyle może zapłacić za Mbappe. Jeden warunek

Kylian Mbappe konsekwentnie najpierw odmówił przedłużenia wygasającego w przyszłym roku kontraktu, a po tym dodawał, że chce wypełnić umowę z paryskim klubem. Taki scenariusz, z odejściem Mbappe za darmo latem przyszłego roku, nie podoba się katarskim władzom PSG. Dlatego napastnik nie został zabrany na azjatyckie tournee drużyny, a do tego trenuje z grupą piłkarzy, którzy są niechciani w klubie. Pojawiły się również doniesienia, że Mbappe nie będzie powołany na pierwszy ligowy mecz PSG w nadchodzącym sezonie.

Kylian Mbappe może zostać najdroższym transferem w historii Realu Madryt

Wszystkie te działania klubu prowadzonego przez Nassera Al-Khelaifiego mają na celu zmuszenie Mbappe do odejścia lub podpisania nowej umowy. Na to drugie się nie zapowiada, więc PSG wysyła sygnały, że sprzeda zawodnika, żeby pokazać, że nikt nie stoi ponad klubem.

Chociaż było zainteresowanie ze strony Arabii Saudyjskiej, przewijały się różne angielskie drużyny to jasne pozostaje jedno - Mbappe jeśli odejdzie, to tylko do Realu Madryt, który obserwuje zawodnika od czasu jego gry dla AS Monaco. "Królewscy" jednak podchodzą do całej sytuacji ze spokojem i zdaniem "L'Equipe" oczekują, że gwiazda reprezentacji Francji publicznie ogłosi, że chce odejść.

Jeśli tak się stanie, to madrycki klub złoży ofertę. Ta zdaniem gazety może maksymalnie wynieść od 180 do 200 milionów euro. Tyle Real Madryt może wyłożyć na Mbappe, który mógłby zostać najdroższym transferem w historii 14-krotnego zwycięzcy Ligi Mistrzów. To jednak dalej nie byłby najdroższy transfer w historii futbolu. Ten tytuł od 2017 roku należy do Neymara, który za 222 mln euro trafił do PSG z FC Barcelony.

Kylian Mbappe jest piłkarzem PSG od lata 2017 roku. W tym czasie rozegrał 260 meczów, w których strzelił 212 bramek i zanotował 98 asyst. Z klubem zdobył m.in. pięć mistrzostw i trzy puchary Francji. Nigdy jednak nie wygrał Ligi Mistrzów.