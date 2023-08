Barcelona kombinuje jak może. Kreatywne podejście do transferów, by zdobyć dwie gwiazdy

FC Barcelona, mimo problemów finansowych, planuje do końca tego okienka transferowego sprowadzić jeszcze paru zawodników. Hiszpańskie media w ostatnich dniach donoszą, że jedną z rzeczy, która ma pomóc zrealizować kolejne transakcje jest sprzedaż Ansu Fatiego.

Według zagranicznych dziennikarzy transfer 20-latka pomógłby Barcelonie pozyskać środki oraz miejsce w limicie Finansowego Fair Play, aby jeszcze tego lata podpisać kontrakty z Bernardo Silvą, Juanem Foythem oraz Vitorem Roque, którego przyjście dotychczas planowano dopiero na 2024 rok.

Teraz media donoszą, że na liście transferowej Barcelony poza Bernardo Silvą znalazł się jeszcze jeden zawodnik Manchesteru City, a dokładniej Joao Cancelo. Według hiszpańskiego "Sportu", Barcelona złożyła już nawet oficjalną ofertę za obu Portugalczyków. W gabinetach klubowych wymyślono, jak poradzić sobie z brakiem pieniędzy na transfery. Oferta ma polegać na rocznym wypożyczeniu z obowiązkiem wykupu za 70 milionów euro dopiero po roku.

Barcelonie szczególnie mocno zależy na Silvie, który jest dla niej priorytetem transferowym. Próba sprowadzenia go w pakiecie z Cancelo jest już drugim podejściem, gdyż jak informuje "Mundo Deportivo", pierwsza oferta Katalończyków za 28-letniego pomocnika, opiewająca na 60 milionów euro, została odrzucona. Manchester City miał dać mistrzom Hiszpanii jasny sygnał, że Portugalczyk nie jest na sprzedaż, choć on sam bardzo chciałby dołączyć do drużyny Roberta Lewandowskiego.

Kontrakt Bernardo Silvy z Manchesterem City obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Portugalczyk z angielskim klubem związany jest od 2017 roku, gdy przyszedł do niego z AS Monaco. Umowa Joao Cancelo z kolei jest ważna do 2027 roku, a sam obrońca ostatnie pół sezonu spędził na wypożyczeniu w Bayernie Monachium.