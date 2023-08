"Bardzo bym chciał". Lider rankingu ATP ma powód, by interesować się losem Mbappe

Od kilku tygodni media na całym świecie coraz częściej informują o możliwym odejściu Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain. Przez jakiś czas wydawało się, że Francuz może skorzystać z ogromnej propozycji z Arabii Saudyjskiej, ale finalnie odrzucił taką możliwość. Mbappe poinformował władze PSG w liście, że nie skorzysta z opcji przedłużenia kontraktu do czerwca 2025 roku, więc obecna umowa wygasa w przyszłym roku. A to oznacza, że trwające okno transferowe jest ostatnią okazją do tego, by mistrzowie Francji cokolwiek zarobili na Mbappe.

Alcaraz zabiera głos ws. Mbappe. To zadeklarowany kibic Realu

Jak się okazuje, sprawą transferu Mbappe żyją nie tylko zwykli kibice i dziennikarze, ale też nawet tenisiści. Przed turniejem ATP 1000 w Toronto do sprawy odniósł się Carlos Alcaraz (1. ATP), który jest zadeklarowanym kibicem Realu Madryt. - Wszyscy kibice Realu chcą zobaczyć Mbappe w Madrycie. To jeden z najlepszych zawodników na świecie, każdy chce go mieć w swoim zespole. Widzę sporo memów na ten temat, które mnie śmieszą. Ja bardzo bym chciał tego transferu - mówił Alcaraz na konferencji prasowej przed turniejem.

Sporo o transferze Mbappe do Realu Madryt pisało się w zeszłym roku, gdy wygasał jego kontrakt z PSG. Ostatecznie Francuz zdecydował się przedłużyć umowę i został obsypany przez Katarczyków złotem. Teraz oni mają zamiar złożyć skargę do FIFA na Real, bo ich zdaniem madrytczycy bezprawnie ustalili warunki umowy z piłkarzem. "Byłoby to niezgodne z przepisami, które dotyczą kontaktowania się z zawodnikiem bez zgody klubu" - informuje dziennik "The Telegraph".

Jak obecnie wygląda sytuacja Mbappe w Paryżu? Napastnik nie został powołany na przedsezonowe tournee w Japonii i teraz trenuje z grupą wykluczonych piłkarzy. Zdaniem dziennika "Le Parisien", jedynie złożenie podpisu pod nową umową pozwoliłoby mu wrócić do łask w PSG. Mbappe ma też nie otrzymać powołania na inauguracyjne spotkanie Ligue 1 z Lorient, które będzie oficjalnym debiutem Luisa Enrique w nowym klubie.

Mbappe trafił do Paris Saint-Germain latem 2017 roku w ramach wypożyczenia z AS Monaco. Rok później PSG wykupiło go za 180 mln euro. W tym czasie zagrał 260 spotkań dla paryżan, w których strzelił 212 goli i zanotował 98 asyst. Dodatkowo wygrał pięć mistrzostw Francji, trzy puchary krajowe i dwa Puchary Ligi.